轄內交通事故死亡長輩佔1／3　里港警聯手路老師宣導交安

▲里港警分局結合「路老師」及鄰里社區加強宣導交通安全。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

有鑑於屏東縣交通事故死亡案件近4成為高齡機車騎士，里港警分局轄內2022年迄今發生之交通死亡事故，其高齡者也占近1/3件數。為降低高齡者交通事故之發生，里港警分局於19日結合「交通路老師」，在九如鄉九清村及九明社區活動中心舉辦「高齡者交通安全宣導」，針對現行交通新制及高齡者駕車須注意之事項等，與長輩們進行面對面宣導與意見交流。

這次活動邀請「交通路老師」團隊進行宣導，活動形式特別以現今高齡者較易發生交通事故肇因重點，以短劇演出方式並搭配路老師講解，針對高齡者外出行車或步行時須注意路口安全事項，來加深高齡者對於交通安全問題的重視，並與長者進行交通安全問題有獎徵答及意見交流。

會後里港警分局於現場發送精緻點心餐盒及飲料提袋與自行車專用警示燈等宣導物品，讓與會的長者們收穫滿載，對於里港警分局及「交通路老師」的貼心安排與交通宣導，感激在心頭。

而里港警分局交通組長林中安於宣導會中也特叮嚀長者，於「清晨、天色昏暗外出時，應穿著亮色衣服並配戴反光飾物」、「穿越道路時應走行人穿越道（斑馬線）」、「看清左右無來車時再儘速通過」、「禮讓行人」等觀念，期能降低事故之發生。

分局長何明祥表示，為遏止互不禮讓交通文化蔓延，及降低居高不下之交通事故率，由相關專家學者提出計畫，結合民政、警政、教育及社政等單位，深入「社區化」從根本改善交通環境及隆低交通事故，期許透過這次警方及「交通路老師」的宣導來維護高齡者及行人路權與安全，分局必定持續地藉由「強力執法」、「多方宣導」及「改善不合理交通工程」等3大面向維護轄區民眾交通安全，期盼人人都能守法，共同營造友善用路環境。