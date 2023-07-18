國民法官審殺夫案　提問「死者多處灼傷焦黃痕跡」謎團解開

▲新北地方法院。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

新北地院今起由國民法官參與審理季姓婦人殺夫案，檢方刻意用黑白照片提示死者遺體影像，以免國民法官被血腥畫面嚇到，但國民法官積極發問，反而替檢方解密遺體出現大片腐蝕灼傷的原因，竟是季婦潑灑鹼性液體想確認丈夫死了沒，季婦並供稱，丈夫垂死時瞪眼無聲看著她，她下意識清理血跡，並非想滅證，而是一邊擦拭一邊跟丈夫聊天，做「最後的告別」。

檢方今提示的遺體照片，包括警方第一時間所拍陳屍場景、檢察官驗屍及法醫解剖確認死因等影像，藉此詳細描述遺體外表與臟器傷勢，為了避免血腥畫面太驚悚，檢方投影時用黑白畫面呈現，播放前還先秀出「警告Warning，以下畫面可能引起不適」警語，提醒素人國民法官與旁聽者衡量自己身心狀況。

季婦因感冒發燒，開庭不久就停頓10多分鐘吃退燒藥，庭務員連忙在季婦面前桌上擺放先前防疫用的透明隔板，而在看丈夫被她一刀割開喉嚨等遺體照片時，季婦突然狂咳不止、摀著脖子前俯後仰、神情痛苦，審判長立刻喊停讓季婦去廁所咳痰，休息10多分鐘後重新開庭，季婦恢復平靜，接下來正襟危坐、雙手放在腿上不停搓揉。

檢方論告強調，季婦雖已認罪，但「自白可能是不實的」，所以需要調查證據確認犯行，釐清季婦為何要用盡一切力氣與身邊所有工具，殺害結婚40年枕邊人的動機，「到底2人之間發生了什麼事情，才會釀成今日的悲劇」，檢方並提示扣案的1把菜刀、2把水果刀跟1截木棍，讓國民法官實際看一看、摸一摸季婦所用的凶器。

季婦被自己的律師依程序發問時，表示檢方提出的證物跟她犯案工具「没有出入」，但被檢方訊問使用兇器順序時，季婦卻說其中1把扣案水果刀不是兇刀，她實際使用的第2把水果刀沒扣案，她還說扣案木棍其實是1把榔頭的柄，她用來敲丈夫腦袋時，頂端的金屬頭脫落，她用木柄繼續敲丈夫，金屬頭沒被扣案。

季婦的話讓現場氣氛有些尷尬，而檢方提示的遺體照片上，明顯可見有多處焦黃灼傷痕跡，檢方起訴與開審時都沒說明這是如何造成，1位國民法官積極發問才解開疑惑。季婦解釋，那是用來當成清潔劑的腐蝕性鹼片溶液，她曾被灼傷會痛，由於行兇後擔心丈夫沒死透，才倒在丈夫身上想確認究竟死了沒。

季婦說，婚後飽受丈夫打罵與精神虐待，因為丈夫懷疑她外遇，丈夫高大有力，曾拿毛巾要置她於死地，她踢丈夫下體才逃走求救，丈夫不准她回娘家避難，放話要傷害她娘家親友、要讓她不得好死，甚至看到電視新聞播報殺妻案件，丈夫揚言要照做，她非常害怕，因此出現幻聽幻覺。

季婦說始終深愛丈夫，對他逆來順受，靠就醫服藥30多年控制焦慮與恐慌症狀，事發那晚丈夫喝完3瓶米酒，醉了又對她碎碎念，2人就寢約20分鐘，她醒來看著丈夫，覺得2人不再恩愛，她的人生充滿無奈，當場搖不醒丈夫後，她突然起殺機「今天一定要有個了結」，並連吞6顆醫師開的鎮定藥物，壓抑猶豫、恐懼心情才動手。

季婦說犯案工具都是家裡現成的，丈夫平常會磨刀、不必特地準備，丈夫喉嚨被她砍中第1刀噴血，睜眼抬頭看她，「眼神有對到」，丈夫好像想講話但沒發出聲音，她記不清犯案多久，服藥昏沉也沒注意幾點鐘，她覺得丈夫似乎還有氣、瞪眼看著她，就跟丈夫「聊天」，訴說這40年的委屈「我這麼愛你，你這樣傷害我」。

季婦說當時她有很多話想問丈夫，所以邊聊邊清理血跡，法官問她是否意圖滅證，季婦否認，聲稱只是下意識動作，在做「最後的告別」，後來她打電話給姊姊說「怎麼辦，我把她殺了」，姊姊叫她趕快報警，她才回神打110。檢方指季婦精神鑑定確認行兇時「知道自己在做違法的事」，也能決定「不要做違法的事」，季婦長期遭受丈夫家暴，但犯案那一刻起，「她不再是被害人，而是加害人」。本案將連審3天，預定本周五（21日）下午2點半宣判。

63歲的季婦（在押）去年（2022年）11月29日深夜，在新北市三重區住家趁72歲范姓丈夫酒醉熟睡之際，涉持菜刀、水果刀與木棒猛力揮刺與毆打頭胸腹等處，造成范男全身36處銳器傷與6處裂傷，包括心肺等臟器遭刺穿引發大出血，當場死亡。

季婦伴屍1個多小時，隔天（30日）凌晨1點多打電話報警自首，到案供稱和丈夫結婚約40年，一起經營燒臘店直到退休，2名子女已各自成家，她說丈夫生前酗酒且酒品差，每次喝醉就對她打罵，她受不了丈夫長期家暴而出現憂鬱、恐慌等症狀就醫吃藥，事發當晚丈夫酒醉又對她碎碎念，她情緒崩潰、憤而行兇。