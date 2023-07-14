53歲爸1個月「只能存435元」！日本年均收入曝　他嘆：只為了活著

▲有些台灣人很嚮往去日本工作。（示意圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

不少民眾從日本玩回來，都會豎起大拇指狂讚當地治安、美食與人民素質，然而旅遊跟定居根本是兩回事。有日本電視節目就揭露，日本人的平均年收入為443萬日圓（約新台幣96萬元），但一般小家庭平均每月最多僅能存3萬日圓（約新台幣6500元），甚至有53歲的一家之主1個月只能存2000日圓（約新台幣435元），生活相當不容易。

一名日本網友在推特分享電視節目截圖，內容指出日本人的平均年收入為443萬日圓，而該節目也實際調查一個夫妻和高中生兒子組成的小家庭，發現53歲父親扣除年終、年金跟賦稅後，再加上母親偶爾外出打工的收入，平均月收約為22至25萬日圓（約4.8萬至5.4萬元新台幣）。

然而，這筆錢在扣掉房貸8萬日圓（約新台幣1.7萬元）、伙食費4萬至5萬日圓（約新台幣8700至1萬900元）、孩子教育費5萬日圓後，該家庭每個月最多只能存3萬日圓，最慘時甚至只有2000日圓，讓網友看了大嘆「根本沒有多餘的錢能投資」、「拚盡全力只為活著」。

貼文曝光後，隨即也被鄉民轉發至PTT，不少網友紛紛留言「日本是真的也被搞很慘」、「日本賺25萬房貸8萬，看來台灣也沒特別貴」、「還有日本稅重又多，台灣相比真的少很多」、「他們一個月22萬日圓大概等於我們22k」、「日本的交通水電房租網路都比台灣貴很多，月收5萬真的活不下去」。

根據OECD數據，日本1991年的平均年薪為37866美元，2021年增至39711美元，30年來勞工薪資漲幅不到5%，而法國與德國等G7經濟體的同期薪資漲幅約在34%。

▲日本薪資水平停滯與低生育率、人口高齡化、就業市場文化有關。（圖／路透）

OECD經濟學家Müge Adalet McGowan指出了日本薪資長年停滯的幾個原因，首先日本泡沫經濟以來長期都在努力應對與現在相反的「通縮壓力」，由於過去20年物價通膨基本上沒有變化，此前消費者荷包不會受到衝擊，自然也不覺得有必要提高薪水。

第二個原因在於日本生育率太低，導致國家生產率（勞工每小時貢獻多少GDP之衡量標準）低於OECD國家平均，且可能是「最大主因」。McGowan表示，一般而言薪資與生產率的增加呈正向關係，生產率提高，企業獲利增加，就能提供更高薪資。她也指出，其他問題包含日本人口高齡化導致的勞動力高齡化，以及兼職或不定期勞工30年來從20%增至40%，拉低了平均薪資。

另外，日本特殊的「終身雇佣」職場文化也是導致薪水停滯的原因之一。穆迪分析公司（Moody's Analytics）駐東京的資深經濟學家Stefan Angrick指出，企業在此制度下會竭盡全力讓員工終身領薪，也意味著將非常謹慎調升薪水，以確保在經濟不景氣時仍可以保護員工，「他們不想裁員，因此需要有這樣的緩衝。」