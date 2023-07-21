　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

冷氣墜落砸死政大女！　律師再揭「2關鍵情況」解答誰要負刑責

▲▼ 社區警衛說，工人施工時間不符社區規範 。（圖／民眾提供）

▲重達33公斤的全新直立式窗型冷氣卻突從天而降 。（圖／民眾提供）

記者曾羿翔／綜合報導

新北板橋區20日發生一起冷氣從17樓墜落砸死人的意外，21歲的政大女學生不幸喪命。對此，律師林智群再度發聲，冷氣掉下來的事情，一般的責任歸屬是這樣子的，「施工時掉下來，工人要負刑事責任」，老闆（工人雇主）有無刑責，要看當場指揮監督情形。

律師林智群20日在臉書分析：

一、施工時掉下來，工人要負刑事責任
老闆（工人雇主）有無刑責，要看當場指揮監督情形，屋主比較沒問題，頂多就是民事責任。

二、如果是已架設n年，因為冷氣架壞掉掉下來，那屋主就有很大機會要負民事跟刑事責任！
因為工人已經確保當下冷氣架是沒問題的，也用了很多年，他怎麼可能擔保永遠沒事？反而是屋主，是工作物（冷氣跟架子）所有人，每天住在家裡，相對於工人，更有機會了解自己家冷氣架有沒有年久失修，如果冷氣架已經鏽蝕嚴重，那屋主當然有義務更換，你不更換，架子最後掉下去，當然是你屋主的問題。

▲▼ 由右而左為黃女媽媽、姊姊、姨丈，他們悲痛到派出所製作筆錄 。（圖／記者陳以昇攝）

▲ 由右而左為黃女媽媽、姊姊、姨丈，前往派出所做筆錄。（圖／記者陳以昇攝）

回顧整起事件，21歲黃姓女大生20日下午1時11分，在板橋新埔捷運站2號出口附近等公車，突然一台重達33公斤的全新直立式窗型冷氣卻突從天而降，砸中黃女頭部，她當場雙腿骨折、頭部大面積撕裂傷，失去生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。

黃姓女大生當時與姊姊等公車是準備前往新店駕訓班學開車，突然被從17樓墜落的冷氣機砸中不治。女大生的爸爸、媽媽及姊姊20日晚間到派出所做筆錄時，媽媽痛哭說「怎麼就這樣少一個小孩」，爸爸則質疑「為什麼施工沒有防護措施！」

▲▼ 民宅內部曝光 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲板橋發生冷氣砸死人意外，出事民宅內部曝光 。（圖／記者戴上容翻攝）

勞檢處目前已勒令現場停工，該案因涉及違反職安法相關規定將依法處罰，最高可處30萬罰鍰。另本事故亦涉及過失致死刑責，勞檢處將配合司法機關偵辦需要，提供相關調查資料，協助追究施工單位的違法責任。

ET快訊
冷氣砸死21歲女大生　政大教授惋惜：是頂級學生
八成胰臟癌患者「都有1症狀」！　醫點名9高風險族群
Melody前夫「頻進醫院」爆瘦！　親友心疼幫發聲
屋主偷施工違規裝冷氣…粗心工人砸死政大女！17F民宅內部曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

惡男虐殺貓咪「茶茶」成動保法入獄第一人　呂秋遠：動物權前進了

冷氣墜落砸死政大女！　律師再揭「2關鍵情況」解答誰要負刑責

冷氣砸死21歲政大女學生　工務局1原因裁定「無法可罰」

快訊／蘆洲25歲男住家6樓墜落　砸壞機車「倒臥血泊」！緊急搶救中

兩女檢戰爭開打　警控性騷身分曝光「是學姐女婿」黃錦秋回應了

冷氣砸死21歲女大生　政大教授曝「成績前10％」惋惜：是頂級學生

姊弟戀約採竹筍口角！女中3刀送醫　男持鐮刀殺女落網這樣說

政大女媽媽筆錄淚訴「怎麼就這樣少1個小孩」　爸爸痛心提2質疑

「88會館」風暴決裂學姊　女檢被男警控性騷回擊：他是學姊女婿

配合警方行動釣出色狼！13歲女上車遭性侵　他完事才被逮捕

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包

黃子佼沉寂1個月首發文！　淚謝孟耿如：用餘生彌補

Sandy 4月兒「太像吳宗憲」！　嫩嬰肉照曝光：洗基因失敗

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

亂咬東西！萌貓面壁罰站　無辜喵喵叫求爸原諒QQ

舊愛吳慷仁被影射「把演藝圈當後宮」　夏于喬親吐：我沒被劈腿

惡男虐殺貓咪「茶茶」成動保法入獄第一人　呂秋遠：動物權前進了

冷氣墜落砸死政大女！　律師再揭「2關鍵情況」解答誰要負刑責

冷氣砸死21歲政大女學生　工務局1原因裁定「無法可罰」

快訊／蘆洲25歲男住家6樓墜落　砸壞機車「倒臥血泊」！緊急搶救中

兩女檢戰爭開打　警控性騷身分曝光「是學姐女婿」黃錦秋回應了

冷氣砸死21歲女大生　政大教授曝「成績前10％」惋惜：是頂級學生

姊弟戀約採竹筍口角！女中3刀送醫　男持鐮刀殺女落網這樣說

政大女媽媽筆錄淚訴「怎麼就這樣少1個小孩」　爸爸痛心提2質疑

「88會館」風暴決裂學姊　女檢被男警控性騷回擊：他是學姊女婿

配合警方行動釣出色狼！13歲女上車遭性侵　他完事才被逮捕

美大兵叛逃北韓「過程大還原」！從登機門開溜　24小時越界衝上車

惡男虐殺貓咪「茶茶」成動保法入獄第一人　呂秋遠：動物權前進了

冷氣墜落砸死政大女！　律師再揭「2關鍵情況」解答誰要負刑責

55歲伊能靜教你「三伏天祛濕」，輕鬆養出不老體質

俄軍連3晚空襲烏克蘭港口「至少2死20多傷」　居民被埋瓦礫堆慘死

鄰居「13年不關水龍頭」！水淹自家...他見理由崩潰：我的問題？

美核潛艦停靠南韓　北韓：可能符合使用核武條件

冷氣砸死21歲政大女學生　工務局1原因裁定「無法可罰」

白俄國防部證實　瓦格納集團協助訓練特種部隊

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

社會熱門新聞

另一角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死

政大女被砸死　爸爸痛心提2質疑

蘆洲1人墜6樓倒臥血泊　緊急搶救中

13歲少女「當誘餌」抓色狼　警監控下竟被載走性侵

屋主偷施工違規裝冷氣…粗心工人砸死政大生！17F民宅內部曝光

從八里到新店學開車…政大女被冷氣砸死！家屬悲痛難接受　

冷氣砸死女大生　政大教授惋惜：是頂級學生

政大女學霸遭冷氣砸死　高大成曝恐怖傷勢

配合警方行動釣出色狼！13歲女上車遭性侵

冷氣砸死女學生　工務局裁定「無法可罰」

「爆乳禮服妹」坐路邊好嚇人　模特兒假人啦

冷氣墜落砸死21歲女！工人稱「以為裝好了」

兩女檢戰爭再開打　黃錦秋回應了

冷氣墜落砸死女大生！新埔站店家驚恐還原現場

更多熱門

相關新聞

冷氣砸死女學生　工務局裁定「無法可罰」

冷氣砸死女學生　工務局裁定「無法可罰」

新北市板橋區20日下午發生一起死亡工安事故，一對住在八里的黃姓姊妹在公車站等車時，21歲就讀政大的黃姓妹妹遭從17樓墜落的冷氣砸中不治。對此，新北市府工務局表示，管委會有同意施工，因此沒有違反《公寓大廈管理條例》，無從裁罰。

冷氣砸死女大生　政大教授惋惜：是頂級學生

冷氣砸死女大生　政大教授惋惜：是頂級學生

政大女被砸死　爸爸痛心提2質疑

政大女被砸死　爸爸痛心提2質疑

屋主偷施工違規裝冷氣…粗心工人砸死政大生！17F民宅內部曝光

屋主偷施工違規裝冷氣…粗心工人砸死政大生！17F民宅內部曝光

從八里到新店學開車…政大女被冷氣砸死！家屬悲痛難接受　

從八里到新店學開車…政大女被冷氣砸死！家屬悲痛難接受　

關鍵字：

冷氣林智群

讀者迴響

熱門新聞

另一角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死

政大女被砸死　爸爸痛心提2質疑

蘆洲1人墜6樓倒臥血泊　緊急搶救中

13歲少女「當誘餌」抓色狼　警監控下竟被載走性侵

屋主偷施工違規裝冷氣…粗心工人砸死政大生！17F民宅內部曝光

從八里到新店學開車…政大女被冷氣砸死！家屬悲痛難接受　

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

冷氣砸死女大生　政大教授惋惜：是頂級學生

八成胰臟癌患者「都有1症狀」！　醫點名9高風險族群

Melody前夫爆「頻繁進出醫院」：現在只想活下去

杜蘇芮路徑大修！歐洲模式預測「撞台灣」　氣象局：往南機率高

熱炒店老闆被起底「曾酒駕」　網反串狂刷4字

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

刮痧「4種型態」看身體狀況！中醫：出痧多未必比較好

更多

最夯影音

更多
想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常
皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包

16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面