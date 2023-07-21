冷氣墜落砸死政大女！　律師再揭「2關鍵情況」解答誰要負刑責

▲重達33公斤的全新直立式窗型冷氣卻突從天而降 。（圖／民眾提供）



記者曾羿翔／綜合報導

新北板橋區20日發生一起冷氣從17樓墜落砸死人的意外，21歲的政大女學生不幸喪命。對此，律師林智群再度發聲，冷氣掉下來的事情，一般的責任歸屬是這樣子的，「施工時掉下來，工人要負刑事責任」，老闆（工人雇主）有無刑責，要看當場指揮監督情形。

律師林智群20日在臉書分析：

一、施工時掉下來，工人要負刑事責任

老闆（工人雇主）有無刑責，要看當場指揮監督情形，屋主比較沒問題，頂多就是民事責任。

二、如果是已架設n年，因為冷氣架壞掉掉下來，那屋主就有很大機會要負民事跟刑事責任！

因為工人已經確保當下冷氣架是沒問題的，也用了很多年，他怎麼可能擔保永遠沒事？反而是屋主，是工作物（冷氣跟架子）所有人，每天住在家裡，相對於工人，更有機會了解自己家冷氣架有沒有年久失修，如果冷氣架已經鏽蝕嚴重，那屋主當然有義務更換，你不更換，架子最後掉下去，當然是你屋主的問題。

▲ 由右而左為黃女媽媽、姊姊、姨丈，前往派出所做筆錄。（圖／記者陳以昇攝）



回顧整起事件，21歲黃姓女大生20日下午1時11分，在板橋新埔捷運站2號出口附近等公車，突然一台重達33公斤的全新直立式窗型冷氣卻突從天而降，砸中黃女頭部，她當場雙腿骨折、頭部大面積撕裂傷，失去生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。

黃姓女大生當時與姊姊等公車是準備前往新店駕訓班學開車，突然被從17樓墜落的冷氣機砸中不治。女大生的爸爸、媽媽及姊姊20日晚間到派出所做筆錄時，媽媽痛哭說「怎麼就這樣少一個小孩」，爸爸則質疑「為什麼施工沒有防護措施！」

▲板橋發生冷氣砸死人意外，出事民宅內部曝光 。（圖／記者戴上容翻攝）



勞檢處目前已勒令現場停工，該案因涉及違反職安法相關規定將依法處罰，最高可處30萬罰鍰。另本事故亦涉及過失致死刑責，勞檢處將配合司法機關偵辦需要，提供相關調查資料，協助追究施工單位的違法責任。