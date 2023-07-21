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韓流來襲！韓劇摺疊機、冰美式　成為韓國職場標配

▲三星Z Folds5渲染圖。（圖／翻攝ＷinFuture）

▲Z Fold5渲染圖（圖／ＷinFuture）


記者陳俐穎／綜合報導

近年來韓劇題材多元，引起的韓流一波又一波。其中又以「現代職場劇」因為體現出真實社會中職場人際關係的複雜性、職業生活的日常特點，而更廣受劇迷們的喜愛。這些劇集不僅能讓觀眾從中獲得共鳴，還會引發劇迷們對於劇中角色所使用的物品、穿搭、髮型甚至食物的追求，形成一波潮流。
 

▲大熱韓劇黑暗榮耀中的角色也使用摺疊機。（圖／Netflix）

▲大熱韓劇黑暗榮耀中的角色也使用摺疊機。（圖／Netflix）

▲三星Galaxy Z 系列。（圖／業者提供）

韓劇中摺疊機越來越常出現。（圖／SBS劇照）

近期，在台灣網路社群平台Dcard上，一名忠實的韓劇觀眾發帖表示，自己注意到劇中主角都使用三星摺疊手機，一開始認為這只是劇中的存在感刷法，並未特別在意。然而，當他實際造訪韓國後，驚訝地發現韓國的同事和客戶幾乎人手一部三星摺疊手機。

▲網友發現韓國人使用摺疊機的比率越來越高。（圖／取自Dcard）

▲網友發現韓國人使用摺疊機的比率越來越高。（圖／取自Dcard）

Dcard也發現其實摺疊手機有許多意想不到的實用功能，尤其在自拍上，就算是拍攝全身照片，也可以「不求人」，自己拍攝美美的出遊照，此外也發現近期的摺疊機在摺痕方面改善很多，日常使用其實看不太出來。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（2023年1月1日至2023年6月29日）報告分享關於「韓國上班族」的熱門關鍵字。結果顯示摺疊手機討論度極高，遠高於咖啡廳、皮膚、韓國料理、吃飯等相關話題。
 

▲摺疊機討論度高 (圖/網路溫度計)

▲ (圖/網路溫度計)

韓國本就是三星手機最大宗的使用市場，而在Galaxy Z 系列摺疊手機推出後，市場接受度也是逐年高漲。Galaxy Z 系列有別於其他智慧型手機，它不僅體積小巧便於收納，還具有不需要腳架就能完成自拍、分割畫面同時開啟兩個應用程式等功能，讓使用者一旦體驗過後，從此愛上它的便利性。

據外媒 ＷinFuture 在7月初時流出的三星Galaxy Z系列渲染圖來看，Galaxy Z Flip5 的外螢幕不是傳聞中的資料夾狀，而是連著相機模組變成了小正方形的樣子。
▲Galaxy Z Flip 5渲染圖。（圖／ＷinFuture）

▲Galaxy Z Flip 5渲染圖。（圖／ＷinFuture）

除此之外，也能看出外部顯示螢幕明顯更大，因此，根據其他報導，媒體，可以在其上放置不同的 App，據稱，Google 和三星正在對某些 App 進行適當調整。

Z Fold5 乍看之下與前代 Z Fold4 僅略有不同，改變了相機模組區域的尺寸或閃光燈的位置，不過鉸鏈部分似乎有所長進，在摺疊時可以看到縫隙變小了，猜測應該是三星的鉸鏈或轉軸技術有所更新。

韓劇裡的職場劇常常引發觀眾討論，劇組拍攝地變成了必去打卡景點，許多熱心的網友還做成旅遊懶人包，連帶對演員們在劇中使用產品也有高度的關注，近期最受關注的應該就屬三星Galaxy Z系列摺疊手機了，不只在劇中，現實生活中也成了韓國職場人的新寵。

如果還排不出假期去韓國旅遊打卡景點，那就先換三星摺疊手機吧！找個美美的咖啡廳再用三星摺疊手機自拍，今日IG最美歐逆就是妳！
 

▲三星Z Fold5拍攝測試。（圖／翻攝IG）

▲在海邊遊玩也能輕易的拍美照。（圖／ig@celineclar）

▲三星Z Fold5拍攝。（圖／翻攝IG）

▲就算進行室外活動也能輕易紀錄瞬間。（圖／ig@yx__w）

▲自拍全身照都超方便。（圖／ig@xiaoxi_tw）

▲自拍全身照都超方便。（圖／ig@xiaoxi_tw）

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