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多次會勘成功爭取　立委湯蕙禎推動龍潭體育園區功能更多元

▲立委湯蕙禎推動龍潭體育園區功能更多元

▲立委湯蕙禎（左三）推動龍潭體育園區功能更多元。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「龍潭體育園區」基地約4.18公頃，除了設有棒壘球場、羽球場外，曲棍球場及足球場二合一球場及體適能中心、環景步道則提供民眾休閒運動的環境，兼顧了競技與休閒之性質。此外，園區還規劃了管理中心、照明設備及停車空間等附屬設施，保障安全與便利性。

立委湯蕙禎去(111)年歷經三次會勘，並且成功爭取提升改善功能經費，將原本壘球場提升成棒壘球場，並且增加夜間照明、更新看台設備、外野防護網、新增廁所和改善排水系統等設施，提升設備等級，提供棒球、壘球、足球、羽球及曲棍球等多元球類運動，並兼具練習場地與正式比賽場地等雙重功能，讓龍潭體育園區成為優質的運動和比賽場地，亦提供龍潭區市民更多體育設施和活動空間。

▲立委湯蕙禎推動龍潭體育園區功能更多元

湯蕙禎表示，長期以來致力推動及參與休閒運動，並擔任桃園市龍潭區體育會創會理事長，深入地方推動全民運動，適當的運動有助於強身健體，又可以促進心理的健康；在前市府團隊規劃與推動之下落實「全民運動，陽光城市」，更可根據個人的喜好，選擇適合的運動方式，培養全民運動習慣。

▲立委湯蕙禎推動龍潭體育園區功能更多元

湯蕙禎說，「運動」不僅是一項休閒活動，更是將運動場域延伸成生活休閒場域。湯蕙禎再進一步說，龍潭體育園區興建完工至今，皆由龍潭區公所協助維護，目前整個龍潭體育園區維護狀態非常良好，每次會勘時都可以看見區公所同仁努力維護的成果。

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