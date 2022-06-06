立委湯蕙禎居中促成　國軍福利站網路商店設置「庇護商品」專區

▲立委湯蕙禎(前排右四)居中促成，國軍福利站網路商店，設置「庇護商品」專區。（圖／湯蕙禎辦公室提供）



記者楊淑媛／桃園報導

民進黨籍桃園不分區立委湯蕙禎居中促成，國防部福利事業管理處與全國庇護工場聯合總會，6日舉行策略聯盟計畫簽訂儀式，將透過國軍福利站網路商店等通路，設置全國庇護工場聯合總會「庇護商品」專區頁面。據了解，桃園市長鄭文燦擔任全國庇護工場聯合總會名譽總會長，對於加強弱勢單位的照顧，相當重視。

立委湯蕙禎表示，全國庇護工場聯合總會長期以來為全國的庇護工場發聲，並積極爭取政府及民間單位資源與銷售通路，確保每一位有善心企業支持的庇護工場，能夠永續經營與發展，進而照顧更多的身障朋友。此次，透過策略聯盟的方式，不僅讓庇護工場生產的商品可在國軍福利站網路商店等通路上架、銷售，同時可以將減少運輸及舖貨的成本，直接回饋給消費者，讓更多民眾一起參與支持庇護工場，讓所有的身障朋友們能夠在穩定的工作場域自給自足。

國防部福利處長吳俊一上校指出，國防部福利事業管理處最早從國軍福利站及營站開始經營，因應網路時代的來臨，積極發展國軍福利站網路商店等虛擬通路，商品也日趨多元，此次開闢「庇護商品」專區，為庇護工場再增加一個銷售管道，也讓國軍能有參與公益、照顧弱勢的機會。

全國庇護工場聯合總會總會長胡神賀表示，這次是首度和國軍體系正式鏈結合作，目前規劃了12家庇護工場和福利處合作，推出可作為零嘴及野戰口糧的果乾、乾燥蔬菜，也有貴賓來訪時贈送的麵包餐盒等熱門商品，未來將持續共同推動庇護工場公益事業。