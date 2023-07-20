桃園復興區119線凌晨大量落石　市府緊急封路2小時搶通

▲桃園市復興區桃119線8.5K處附近今天凌晨3時許發生土石崩塌意外，市府養護工程處封路進行搶修。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市復興區桃119線8.5K-9K處今（20）日凌晨3時許發生邊坡落石意外，市府養護工程接獲通報後，工程人員隨即出動卡車、小山貓等重機具趕赴現場搶修，並在道路兩端緊急封路，警方進行交通維護、放置三角錐、警示燈，提醒用路人注意，動用重機具與人工清運落石，經過約搶修後於凌晨4時30分完成清運並恢復通車，後續將請委外技師巡查以確認邊坡狀況，確保行車安全。

市府表示，這次清除作業能在凌晨3時許發現落石狀況，主要原因與市府災害防救辦公室運作有關，昨（19）日下午中央氣象局已針對桃園市等14縣市發布大雨特報，其中桃園市山區都在警戒範圍內，市府災防辦已密切關注氣象資訊，養工處與復興區公所進入警戒狀態，並請開口合約廠商進駐待命，因此凌晨接獲通報後立即派員搶修，並於2小時內完成清運通車，代表市府防災機制超前部署已獲得成效。

養護工程處說，今日凌晨3時許接獲通報，復興區桃119線約8.5K至9K處，出現上邊坡落石情況，所幸並未波及來往車輛，養工處獲報後隨即派員與重機具於凌晨4時前抵達現場，立即進行交通維護，工務人員動用重機具與人工清運落石，迅速完成路面清理作業，並於凌晨4時30分完成清運與恢復通車，後續則由委外技師巡查邊坡狀況，以確保行車安全。