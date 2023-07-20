桃園兩派人馬深夜談判互毆砸車　警出動快打部隊拘捕16人

▲桃園市龜山區文青二路昨天深夜發生兩派人馬鬥毆砸車事件，龜山警方出動快打部隊到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區文青二路昨（19）深夜11時許發生砸車鬥毆事件，龜山警方據報後出動快打部隊到場，據了解是兩派人馬因債務問題相約談判，卻衍生鬥毆與砸車事件，警方調閱現場監視器，在4小時內迅速逮捕兩派共計16人到案，其中有2人受傷送醫，警方偵訊後依聚眾鬥毆、傷害與毀損等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市龜山區文青二路昨天深夜發生兩派人馬鬥毆砸車事件，龜山警方出動快打部隊追緝後將涉案16人送辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方調查，昨晚11時許接獲報案指稱，龜山區文青二路有聚眾鬥毆砸車事件，立即派遣線上快打部隊警力、偵查隊員到場處理，員警到場後發現現場有2輛轎車被砸毀、2人受傷送醫，但涉案人車在警方到場前早已逃離現場。

▲桃園市龜山區文青二路昨天深夜發生兩派人馬鬥毆砸車事件，圖為犯案現場空景。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調閱監視器以車追人，經過4小時追查，順利將涉案16人全部緝捕到案，經查雙方因財務糾紛相約談判，卻發生口角衍生相互鬥毆與砸車情事，警方偵訊後依聚眾鬥毆、傷害與毀損等罪嫌將16人移送桃檢偵辦；警方強調，絕不容許街頭暴力發生，必定嚴逞究辦。