印度暴徒脫光2女遊街性侵　總理莫迪斥「印度之恥」

▲整群男子威逼2名女子全裸示眾，最終集體性侵她們。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

印度曼尼普爾邦（Manipur）2名女子遭性侵全裸遊街，相關畫面曝光後引爆眾怒。總理總理莫迪（Narendra Modi）20日憤怒譴責這起事件可恥，讓14億印度人民蒙羞。這是莫迪首次針對東北部偏遠地區種族衝突發表評論，這場衝突騷亂迄今已造成至少125人喪命。

綜合路透、BBC等報導，曼尼普爾邦今年5月初爆發種族暴力衝突，大多數暴力事件在5月中旬平息。時隔2個多月，社群媒體近期流傳一段發生在5月初的影片，當地兩名女性被一群男子包圍，強逼全裸遊街，期間她們的身體遭到不當觸摸，包括乳房與私處，且被毆打、掌摑。外傳這兩名女子曾被威脅，若不脫掉衣服，她們就會沒命。

針對這起事件，總理莫迪20日表示，他的心非常痛、充滿憤怒，曼尼普爾邦女性裸體遊街事件讓14億印度人民蒙羞，「我向國人保證，不會有罪犯逍遙法外，發生在曼尼普爾邦女兒身上的事情，永遠不會被原諒。」

曼尼普爾邦首長辛格（Biren Singh）透過推特表示，已有一名嫌犯落網，正在進行全面徹底調查，確保對所有加害者採取嚴厲行動，包括考慮死刑的可能性。