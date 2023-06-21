馬斯克會莫迪　自稱粉絲「擬赴印度投資」

▲印度總理莫迪（Narendra Modi）和馬斯克在紐約見面。（圖／路透）

文／中央社紐約20日綜合外電報導

根據路透社合作夥伴「國際亞洲新聞社」（ANI）報導，電動車大廠特斯拉執行長馬斯克表示，印度總理莫迪鼓勵特斯拉在印度進行「重大投資」。馬斯克還說，近期料將宣布。

目前正在美國訪問的印度總理莫迪（Narendra Modi）和馬斯克（Elon Musk）舉行會談。1名消息人士曾告訴路透社，馬斯克將就在印度設立製造基地向莫迪簡報。

馬斯克表示，印度在永續能源未來擁有巨大潛力，包括太陽能、固定電池組和電動車等。他還表示，希望將太空探索科技公司（SpaceX）的星鏈（Starlink）衛星網路服務一併帶到印度。

印度外交部表示，莫迪過去曾邀請特斯拉在印度投資電動車和商業太空等領域。

馬斯克說：「我有信心特斯拉將前進印度，並將儘快。」他說，他是莫迪的「粉絲」，打算明年訪問印度。

特斯拉主管上月赴印度訪問，針對在當地設立汽車和電池製造基地與印度官員和部長會談。

馬斯克上月表示，特斯拉可能會在年底前選出新廠地點，還說印度是不錯的地點。

面對美中關係緊張，美國企業亟需降低對中國製造基地的依賴程度。特斯拉去年因印度的高進口稅結構，擱置了前進當地的計畫。