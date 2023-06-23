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印度總理莫迪訪美國　學者：關乎亞洲新權力平衡

▲▼印度總理莫迪訪美，與美國總統拜登會談。（圖／Facebook／Narendra Modi）

▲印度總理莫迪訪美，與美國總統拜登會談。（圖／Facebook／Narendra Modi，下同）

中央社

美國尋求抗衡中國影響力之際，印度總理莫迪（Narendra Modi）赴美展開為期3天國是訪問，不僅與總統拜登會談，還向國會演說。有學者指出，此行關乎在亞洲建立新權力平衡。

亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）學者莫罕（C. Raja Mohan）告訴路透社：「這不是常規出訪，而是印度與美國之間根本上的轉捩點。」

▲▼印度總理莫迪訪美，與美國總統拜登會談。（圖／Facebook／Narendra Modi）

莫罕表示：「這不是遏止中國或反中的問題，而是關乎在亞洲建立新的權力平衡。亞洲是多極的，沒有單一勢力能夠主宰。」

美商亞洲集團（The Asia Group）分析師馬里克（Ashok Malik）向法新社表示，務實主義和政府層面的深度聯盟定調了美印關係，並具有非常強大的經濟和商業連結。

馬里克指出，隨著中國逐漸在區域內顯露出「異乎尋常的武斷」，身為崛起大國的印度就非常重要。

▲▼印度總理莫迪訪美，與美國總統拜登會談。（圖／Facebook／Narendra Modi）

印度金德爾全球大學（O.P. Jindal Global University）外交學者米斯拉（Jitendra Nath Misra）向美聯社指稱，因為中國正逐漸追上美國，且中國經濟規模比印度還大，因此美印在面對中國時相互需要，無法再單打獨鬥。

美國喬治城大學（Georgetown University）外交學院學者努爾丁（Irfan Nooruddin）告訴德國之聲（DW），印度感受到中國的威脅，美國又把中國視為21世紀最大安全挑戰，這促使印美兩國逐漸靠近。

但在這種背景下，還是存在一種尷尬的現實，即是印度民主體制並不像過去那樣健全，在宗教、新聞、公民社會方面的人權紀錄皆引發質疑。但也有專家說，與中國相比，印度至少還是民主政體。

▲▼印度總理莫迪訪美，與美國總統拜登會談。（圖／Facebook／Narendra Modi）

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