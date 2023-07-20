喝酒喬債4人被嗆聲！4煞狠K欠債男強押上車　落網辯：送他回家

記者張君豪／台北報導

20日凌晨台北市南港區向陽街發生一起當街鬥毆擄人案件。22歲彭男因與26歲張男有債務糾紛，凌晨0時30分遭對方毆打強押上車，南港警方獲報啟動攔截圍捕，凌晨2時許在大安區仁愛路找到涉案車輛，南港、大安警方出動大批警力尋人，順利逮捕動手押人的張男及涉案共4人，警訊後依觸犯《刑法》聚眾鬥毆、妨害自由等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲張男等人因喬債不成押走彭男，所幸警方在3小時內迅速逮人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方調查，彭男日前向張男借了50萬元不還，20日凌晨雙方約在南港區向陽街路旁談判，張男為討債順利，刻意夥同3名友人到場助陣，4人先當街毆打彭男，之後把彭男押上他們開來的白色自小客車擄走。

所幸彭男機警在車上允諾還錢，後來張男認為對方有誠意處理債務，還將彭男載回桃園住處，之後4人返回台北市區旋遭警方逮捕歸案。涉案張男落網後則頻頻喊冤，解釋雙方原本是好好地喝酒喬債，加上彭男欠債還罵人，它們群情激動才會出手毆打，但事後是好好將彭男送回桃園住處，強調並非擄人。

但警方對他們說法存疑，加上被害人指證歷歷，警訊後仍依涉犯聚眾鬥毆、妨害自由等罪嫌將張男等4人移送法辦。

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