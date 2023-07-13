小陳到底是誰？　詐團遭黑吃黑30萬「上腳鍊鎚砸雙手」竟找錯人

▲詐騙集團為了找到黑吃黑的車手，誘出懷疑對象現身以鐵鎚砸手凌虐後才發現原來找錯人。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

綽號「小陳」的詐團車手暗槓30萬元後失聯，詐團幹部不爽，另外成立群組通報訊息比對「小陳」身分，設局引誘「小陳」出面，結果現身的林姓男子遭蒙眼、上腳鐐帶走，被以鐵鎚砸爛雙手掌，林男負傷就醫卻不敢報案，直到胡男另案遭逮，被警方發現手機內凌虐影片，循線找到共犯，由台北地檢署依強盜等罪起訴胡男等11人，至於「小陳」的真實身分，至今成謎。

詐騙集團不只造假身分欺騙民眾，連成員彼此都很少知道對方真實身分，大多是以通訊群組中的代號互稱，2021年間，綽號「小陳」的詐騙車手被發現，依指示去領了約30萬元詐騙所得後未上繳，胡姓幹部因此另外在可焚毀訊息的Telegram軟體成立「正道得光」群組，邀集朋友比對確認小陳的身分。

同年9月3日胡男等人懷疑「小陳」是1名李姓男子，找到李男住處按鈴沒人應，憤而砸破李家玻璃，之後胡男等人想出以付費代領包裹為由，希望誘使「小陳」出面，並埋伏在現場，一見到人就上前將他蒙住眼睛，繫上腳鐐壓到車上，載到胡男處住拷打，搶走胡男手機、錢包，逼胡男趴在地上，伸出雙手，任由胡男等人拿鐵槌猛砸。

結果被砸的林姓男子百般哀求，稱自己是被代號「樂」的網友請託去領包裹，胡男等人終於慢慢相信又認錯人，就將林男載到信義區富德公墓附近丟包，林男捧著雙手獨自跑到萬芳醫院就醫，但不願意報案，隨後躲回南部老家不敢再回台北。

全案直到2022年間，胡男因另案遭逮，被警方發現手機內多段凌虐影片，而且Telegram的群組聊天並未焚毀，經調閱監視器，循線找到胡男同夥及被害人，雖被害人仍堅持不提告，但台北地檢署調查後，仍依強盜、妨害自由等罪將胡男等11人提起公訴。