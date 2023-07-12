賣家具賺錢慢...他LINE群組賣大麻　賀開張「買1送3」買家竟是警察

記者張君豪／台北報導

綽號「阿泰」男子今年6月初透過LINE成立私密群組，他自稱是喜好園藝的網路農夫，藉機兜售自己培養的大麻植株，但遭北市警方盯上，台北市大安、文山二分局共組專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦。警方7月11日喬裝買家約出阿泰要求看貨，警方隨後在桃園市中壢區將31歲的「阿泰」當場逮捕，並起獲大麻盆栽4盆。

▲大安警方11日逮捕網路農夫張男起獲大批大麻盆栽。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方指出，張男落網情緒相當激動，堅持不願供出大麻盆栽來源，後來經專案小組成員私下開導，依法勸說他「主動供述案情、交付上手等可作為減刑依據」張男才願意配合。

落網的張嫌隨後帶著警方返回台中市大雅區住處，警方發現他利用自家透天厝自營「大麻農場」，並在屋內起獲大麻盆栽、幼苗共93株，以及其他植栽、培養器材等證物。

據了解，張男是家具公司外勤業務，卻嫌工作收入不足，才會動歪腦筋搞副業賺錢，但警方指出，製造、運輸販賣二級毒品的罪責相當重，最高可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，張嫌落網後相當配合，也願意供述購買大麻種子管道，但否認有銷售大麻盆栽紀錄。

未料張男大麻盆栽開張的第一組客戶就是台北市警局幹員，他以每盆5千元新台幣價格出售，張嫌透過網路與埋伏監控警員相談甚歡，索性買1送3，高興帶著4盆大麻盆栽出門交易的他，就此遭警方逮捕，警方偵訊後將依觸犯《毒品危害防制條例》移送台北地檢署偵辦，警方為追溯同案共犯，將建請檢察官聲押章男釐清後續案情。

【其他新聞】

►耀樂告炎亞綸性侵 警揭影片角度將成定罪關鍵

►捍衛任務真實版！愛犬被咬死 汐止飼主發狂「開車撞檳榔攤」報仇

►獨／股長遭控佔公務車位近2年 基層蒐證檢舉批吃案！北捷回應了

