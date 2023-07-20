冷氣砸死政大女「工人負全責」？律師曝屋主也有事：到地檢署講

記者朱祖儀／綜合報導

新北市板橋區新埔捷運站2號出口附近一棟大樓，下午1時許發生恐怖意外，一對姊妹正在等公車，結果21歲妹妹遭17樓墜下的冷氣機砸中，送醫後宣告不治。對此，律師林智群表示，此次事件除了工人是關鍵之外，屋主也一定有事情，因為冷氣安裝方法也很重要，「要推給安裝師傅，麻煩到地檢署講」。

▲女大生遭冷氣機砸死。（圖／記者陳以昇翻攝）



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就讀政治大學的21歲黃姓女大生和姊姊今日下午1時11分在捷運新埔站附近等公車，結果一台33公斤重的冷氣機突然從17樓往下墜，剛好砸中她，導致她當場失去呼吸心跳，姊姊目睹意外全程，隨即撥打119並蹲在地上替妹妹實施CPR，可惜未能救回，女大生最終宣告不治。

林智群看到女大生遭冷氣機砸死的意外，也有感而發，在臉書發文表示，如果路上有騎樓，自己一定會走騎樓，因為不知道會不會有冷氣或磁磚掉下來。他話鋒一轉，也提到此次事件的歸屬問題，認為屋主也難辭其咎，因為裝設冷氣，除了費用考量之外，安裝方法也很重要，「冷氣掉下來砸到人，屋主一定有事情，要推給安裝師傅，麻煩到地檢署講」。

初步了解，裝設冷氣的李姓工人向警方供稱，當時以為已經安裝固定好了才會鬆手，沒想到冷氣竟會整台直接掉下去。李男初步坦承，應是粗心未將螺絲鎖好才會造成意外。目前警方已將李男帶回釐清案情，全案將朝過失致死罪偵辦。

另外，值得留意的是，該棟大樓住戶向《ETtoday新聞雲》透露，其實社區管委會有規定，住戶應統一在指定的地方安裝，「靠近公車站側外牆不得安裝冷氣室外機」，即使是窗型冷氣，如果外推在外牆上也不行，但17樓房東卻違規安裝冷氣，才導致意外發生。

▼管委會公告曝光。（圖／住戶提供）