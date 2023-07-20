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小三通重啟！立榮假期祭「金廈機加酒」優惠　3天2夜8167元起

▲▼小三通重啟後，旅客可更便捷漫遊廈門。（圖／立榮假期）

▲小三通重啟後，旅客漫遊廈門可更便捷。（圖／立榮假期）

記者李姿慧／台北報導

因疫情暫緩3年的小三通，今(112)年3月25日開放台灣旅客與陸籍配偶中轉，瞄準暑假需求增，立榮假期推出「金廈小三通機加酒專案」3天2夜8,167元起；即日起至8月31日，還可抽立榮航空國內機票。

立榮航空可從台北、台中、嘉義、台南、高雄出發往返金門，並透過與船舶業者合作延伸至廈門，串起小三通。立榮假期今(20日)宣布推出「金廈小三通機加酒專案」3天2夜8,167元起，此外，小三通機加酒線上即時訂購功能，可自行選擇機票、住宿，並依照自身行程與時間規劃，住宿可彈性選擇金門與廈門兩地，交通除機票、船票外，也可安排機場到碼頭接送，廈門返台則有專屬碼頭報到櫃檯，並提供VIP貴賓室茶點等服務。

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為慶祝時隔3年重啟小三通，立榮假期也宣布，即日起至8月31日訂購金廈小三通產品，結帳時輸入「GXM2023」，機加酒訂單現折500元，並贈送一組300元立榮假期折扣碼，及加碼抽立榮航空國內機票。

另外針對無住宿需求旅客，長汎假期則推出「金廈便捷通」，含台灣五地出發至金門的機票、機場碼頭接駁與至廈門的船票，單程每人3,400元起，一人成行天天出發，銜接陸海空交通。

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