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大陸 大陸焦點 特派現場

丈夫結紮1年「愛妻突然懷孕」！　一查原因氣死

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲丈夫結紮，妻子1年後居然懷孕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

丈夫做了結紮手術，1年後妻子竟再次懷孕，夫妻倆一怒之下將醫院告上法庭！近日，廈門市湖里法院發布了這樣一起案件，判決醫院需賠償夫妻倆共計月1.4萬元人民幣（約新台幣5.9萬元）。

據《廈門日報》報導，2019年12月，黃姓人夫（化名）在廈門某醫院進行輸精管結紮手術，花費2000多元（人民幣，下同。沒想到，2021年年初，黃男的妻子竟被查出懷孕。經過考慮，妻子實施了人工流產。

黃男怒斥，當時醫院只告訴他術後3個月內需要避孕，之後就不再需要了，現在出了這樣的意外，無疑給妻子和自己帶來了傷害，醫院應該承擔賠償責任。

對此，醫院解釋稱，黃男曾於2020年5月來複查，當時報告顯示尚有精液留存。為此，醫生明確告知黃男，還需要3至6個月、10次左右射精後才能完全排淨。醫院還表示，為黃男實施的結紮手術有效率並非百分之百，術後2年可能發生自然痊癒。

儘管醫院認為已經向黃男充分告知了手術的相關風險和注意事項，但未能提供黃男簽字的知情同意書。

湖里法院經審理認為，醫院沒有留存手術知情同意書備查，無法證明已履行告知義務。因醫院未盡告知義務，黃男未採取避孕措施，導致配偶懷孕，進行人工流產，醫院侵害了黃男及其配偶的健康權，應承擔侵權責任。

最終，法院對黃男及妻子的醫療費、誤工費等損失進行了確認。最終判決醫院向黃男賠償4947.68元，向黃男的配偶賠償9718.32元。

日前，廈門市中級人民法院二審維持原判，判決現已生效。

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