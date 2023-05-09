「馬祖國際藝術島」團隊前進瀨戶內請益！跳島藝術計劃9月開跑

▲第2屆「馬祖國際藝術島」團隊由共同主辦單位文化總會秘書長李厚慶、連江縣副縣長陳冠人率團，前往日本香川縣政府，拜會縣知事池田豐人，請益「瀨戶內國際藝術祭」籌辦經驗。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

「馬祖國際藝術島」團隊今（9）日由共同主辦單位文化總會秘書長李厚慶、連江縣副縣長陳冠人率團，前往日本香川縣政府，拜會縣知事池田豐人，請益「瀨戶內國際藝術祭」籌辦經驗。同時也宣布，第2屆「馬祖國際藝術島」將於9月23日開跑，歡迎國內外民眾參與「台灣第一個跳島藝術計劃」。

李厚慶表示，瀨戶內以人和地方為本的策展精神，是地方性藝術活動的典範，用長期的藝術計畫，讓在地居民感到光榮與幸福，這也是「馬祖國際藝術島」努力的目標。

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池田豐人提到，自己在30年間來台多次，覺得台灣是個友善、和藹又客氣的好地方，很想到馬祖看看國際藝術島的活動，他也說，去年的瀨戶內國際藝術祭，有2名台灣的藝術家參與展出，因此邀請舉辦馬祖國際藝術島的各位，一同參與2025年瀨戶內國際藝術祭的開幕。

▲文總秘書長李厚慶（左）與香川縣池田豐人縣知事（右）交流。（圖／文化總會提供）



交流過程中，李厚慶說道，文化總會致力和世界交朋友，日本更是我們最親密的夥伴。2021年是311大地震10週年，文總與日本台灣交流協會共同舉辦一系列的「日台友情年」活動，當時有個hashtag是「海島厝邊」，無論是台灣本島、馬祖的四鄉五島，或是瀨戶內的每個小島，都是真正的「海島厝邊」。

談及推動台日交流的計畫，李厚慶也分享，文化總會在2021年邀請日本當代藝術大師奈良美智來台，舉辦巡迴展覽，於此期間，他不但為台灣創作了大型新作《朦朧潮濕的一天》，今年更決定讓這幅畫在台進行10年巡展，現在正在高雄內惟藝術中心展出。

李厚慶接著談到，去年國慶大會，文總邀請了京都橘高校吹奏樂部演出，這是國慶大會有史以來第一次有外國表演團體加入，在台灣造成轟動，網路上的熱門關鍵字都是「橘高校」，可以看出台灣民眾對日本的思念。

▲「橘高校吹奏部」去年來台參與國慶演出，造成轟動。（圖／橘高校吹奏部官網）

因此今年在文總打造的除夕音樂會「WE ARE我們的除夕夜」當中，再度邀請橘高校跨海演出，創下節目收視的最高點。這些美好的結果，都證明了即使在疫情之下，台日的互動依然不曾間斷，甚至更加緊密。

此外，文化總會更在2018年、2019年遠赴東京上野公園舉辦「TAIWAN PLUS」台灣文化祭，帶著眾多具代表性的台灣品牌與演出者，用音樂和市集向日本朋友展現台灣的獨特面貌。雖然因疫情停辦兩年，但去年「2022 TAIWAN PLUS」回歸時，短短兩天的活動仍吸引了20萬人擠爆上野公園，「很感謝日本的朋友始終沒有忘記我們」。

▲文化總會在疫情後暌違3年，回到東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」生活節，滿滿日本民眾思念台灣排隊進場。（圖／文化總會提供）

李厚慶也興奮透露，「2023 TAIWAN PLUS」即將在今年9月16日至17日再度回到上野公園，期待更多日本民眾前來感受台灣文化的魅力。

關於此次的拜會，李厚慶直呼獲益良多，相當佩服瀨戶內國際藝術祭的規模與永續經營的決心，而他和副縣長陳冠人也不忘提醒大家，第2屆「馬祖國際藝術島」即將於9月23日開展，在國門開放之際，邀請台灣的民眾和國際友人，到馬祖體驗「台灣第一個跳島藝術計劃」。

▲左起：文化總會李厚慶秘書長、香川縣池田豐人縣知事、連江縣陳冠人副縣長。（圖／文化總會提供）