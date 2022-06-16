日本權威雜誌報導「馬祖國際藝術島」　讚修復社會傷痕的台灣美術

▲日本的權威藝術雜誌《美術手帖》，今年7月號最新刊的國際藝術情勢中，以「照亮被遺忘在深處的記憶─修復社會傷痕的台灣美術」為標題，刊載4頁篇幅的專題報導。（圖／文總提供）



記者陶本和／台北報導

文化總會、連江縣政府共同舉辦的「馬祖國際藝術島」，今年2至4月在馬祖四鄉五島推出後廣獲好評。近期更獲日本的權威藝術雜誌《美術手帖》，在今年7月號最新刊的國際藝術情勢中，以「照亮被遺忘在深處的記憶─修復社會傷痕的台灣美術」為標題，刊載4頁篇幅的專題報導，成為馬祖透過藝術島拓展國際能見度的重要指標。

日本《美術手帖》是亞洲最權威的藝術雜誌之一，1948年創刊以來，不僅內容橫跨各個藝術領域，並報導日本與國際藝術世界最關注的話題，資訊量的豐富與藝術專業，使該刊跨出日本，在亞洲藝術界具一定影響力，成為全球藝術圈的國際讀物。

該刊今年7月的最新刊，在「World Report─Taiwan」的國際藝術情勢的報導中，以「照亮被遺忘在深處的記憶─修復社會傷痕的台灣美術」為標題，報導馬祖國際藝術島，撰文者為曾於藝術島展期間拜訪馬祖的作家時栖來光（すみき・ひかり）。

▼日本的權威藝術雜誌《美術手帖》，今年7月號最新刊的國際藝術情勢中，以「照亮被遺忘在深處的記憶─修復社會傷痕的台灣美術」為標題，刊載4頁篇幅的專題報導。（圖／文總提供）



根據該篇專題報導的內文，談到台灣的轉型正義、言論自由等議題，並從戒嚴、戰物政地時期的角度報導馬祖國際藝術島，文中有提到聚落保存文化運動、老兵觀看坑道內藝術品的眼淚、以及梅石營區士軍官特約茶室女性議題等。

此外，報導也提到，文化藝術在台灣社會各地開花結果，以政治手段解決人權議題的同時，藝術也發揮了力量實現「修復的正義」，以溫和的方式治癒著社會。

對於日媒的報導，文化總會副秘書長李厚慶受訪時表示，首屆馬祖國際藝術島，雖然在疫情下受國境管制影響，仍努力促成各國駐台使節參訪、東引及與那國島文化互動等國際交流。

他說，很高興這次馬祖能夠透過藝術島的視角，得到國際媒體的矚目，讓更多世人看見馬祖、認識台灣，這要歸功於專業的策展團隊辛苦創作出精彩且深具意義的策展內容，也期待下一屆的馬祖國際藝術島，能在疫後順利邀請更多國際創作者登島創作並與在地共創。

有關首屆馬祖國際藝術島，是於今年2月12開展，至4月10日落幕，為馬祖創下海空運旅運的同期人次近年新高，藝術島室內展區喜迎2萬3千多造訪人次，總人次更逾3萬。

該活動定位為十年的文化治理縣政規劃，預計每兩年舉辦一次藝術島，間隔年則舉行國際藝術創作交流及培力講座；而首屆原定2021年秋季舉行，因國內疫情警戒延至今年初，計有8個計畫，邀請41個跨領域的團隊，在馬祖四鄉五島共創39件作品及3個展覽空間，第2屆預計於明年秋季登場。

▼日本的權威藝術雜誌《美術手帖》，今年7月號最新刊的國際藝術情勢中，以「照亮被遺忘在深處的記憶─修復社會傷痕的台灣美術」為標題，刊載4頁篇幅的專題報導。（圖／文總提供）

