獨／遭女友控家暴性侵　「超跑將軍」秀熊貓眼照片喊冤：她劈腿！

▲鄭為元指陳女的傷勢是雙方發生衝突當天陳女咬他手指疼痛難忍，才忍不住還手。（圖／鄭為元提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

國內知名超跑玩家鄭為元因與前國防部長同名，而被人稱作「超跑將軍」，週刊今（19）日報導，與鄭交往8年的陳姓女友指控遭鄭家暴性侵，陳女指控，不堪長年家暴而決定分手，而男方則出言恐嚇揚言要對她和家人不利等說明。對此，鄭為元透過聲明說明事件來龍去脈，並表示可受大眾公評，雙方均提告進入司法程序，目前靜待司法調查結果。

▲鄭為元表示，衝突當天至醫院開立的驗傷證明，身體也有多處受傷，絕非單向毆打陳女。（圖／鄭為元提供）

鄭為元表示，陳女所說性侵及家暴情事，皆非事實，交往這幾年自己從未動手打過她，陳女提供的傷害照片，除5月13日雙方衝突時所產生的，其他的皆不是他所造成。

鄭為元強調，雙方分手真正的原因是女方劈腿，且將對象帶回他購置的住處，連社區住戶都看不下去，女方劈腿事件曝光，兩人因而發生衝突，而陳女刻意誤導大眾、模糊焦點，讓他不得不對外澄清說明，並與律師研議，不排除公開所有對話紀錄，還自己清白。

▲車上布條寫著「產權糾紛訴訟中」是為避免不知情民眾，誤入雙方爭議事端。（圖／鄭為元提供）

鄭為元指出，陳女說他分手後索討禮物一事，更讓他無法接受，該不動產是借名登記於陳女名下，都有對話紀錄可讓大眾公評。陳女欲將該房產私自出售，且低於市場價格，明顯不合常理。至於在社區前方放置車輛並綁上布條，鄭則強調，是為避免不知情民眾，誤涉雙方房產爭議。

鄭為元說，此事件已進入司法程序，待宣判結果，一定會向大眾公佈，因個人私事造成社會大眾困擾與社會資源的浪費，在此向大眾致歉。