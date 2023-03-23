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社會 社會焦點 保障人權

65K2步槍彈藥案...主嫌移送桃檢複訊　拒說槍彈來源「恐遭聲押」

▲桃園市龜山警分局今天下午將涉嫌持有65K2步槍等彈藥案羅姓男子移送桃園地檢署偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山警分局今天下午將涉嫌持有65K2步槍等彈藥案羅姓男子，移送桃園地檢署偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

保二總隊與龜山警分局昨（23）日聯手在龜山區民宅查獲羅姓男子在住家暗藏包括65K2步槍、步槍彈等大批疑似國軍彈藥，引發軍方高度重視；經過警方蒐證與偵訊後，今天下午已將羅姓男子移送桃園地檢署複訊。據指出，檢方將針對槍彈來源、是否販售、改造槍械等細節進行複訊，由於羅到案後，對於槍彈來源交待不清，恐遭檢方向法院聲請羈押。

▲保二總隊與龜山警分局昨天上午在龜山某處民宅查獲羅姓男子暗藏包括65K2步槍在內的大批彈藥。（圖／翻攝自社群網站）

▲保二總隊與龜山警分局昨天上午在龜山某處民宅查獲羅姓男子暗藏包括65K2步槍在內的大批彈藥。（圖／翻攝自社群網站）

保二總隊日前根據線報指出，位於桃園市龜山區羅姓男子持有大批槍械彈藥，其中包括長槍等槍械彈藥，保二總隊昨天會同龜山警方突襲，果然查出有65K2步槍，但警方人員意外發現羅男住處還藏有大批彈藥，包括國造5.56公厘T65K2步槍乙把（序號422064）、5.56公厘步槍彈3箱、3.8吋手槍彈2箱、45手槍零頭彈1箱、穿甲彈2發、煙霧彈1顆、飛彈砲空殼1顆、訓練式手榴彈及檔彈板等國軍產製械彈，數量之多堪稱是小型軍火庫，由於彈藥上均有國軍製造等字樣，警方隨即向桃園地檢署報請指揮偵辦。

經過保二總隊、龜山警方偵訊後，羅姓男子對於彈藥來源等相關問題均持保留態度，不願多作說明，警方人員下午4時許將羅男移送桃園地檢署複訊。

據了解，檢方偵辦方向將朝彈藥來源、是否有販售、改造或有其他共犯等方向進行複訊，由於羅到案後，對於槍彈來源交待不清，恐遭檢方向法院聲請羈押。

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