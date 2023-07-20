日月潭不只「巨魚吞九蛙」奇景　潭底再浮巨魚變「雙魚搶蛙」

▲在空拍畫面可見九蛙疊像周邊、潭底都出現一條張嘴巨魚怪，有如雙魚搶蛙。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

九蛙疊像是日月潭知名人氣景點，繼先前有民眾空拍時意外發現疊像與周邊設施、山水環境形成「巨魚張嘴吞蛙」的特殊景象，日前又被拍到「整條巨魚魚體」，甚至在潭底還潛伏著另一隻張嘴搶食的巨魚，猶如「雙魚搶蛙」。

今年初因連月乾旱少雨、日月潭水位持續下降，九蛙疊像也在2月就全數露出水面，至5、6月連續幾波鋒面和梅雨使得水庫蓄水量和水位回升，九蛙疊像才重新優游水中；臉書粉專「JALife - 呷生活」在6月中旬指出，民眾近日前往該水域空拍，意外發現弧形景觀台就像是魚頭和張開的魚嘴，狀似要吞噬水中的九蛙，而景觀台旁由邵族人多年來維護著的石堆祖墳，更巧妙地「畫魚點睛」。

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▲空拍畫面可見張嘴吞食九蛙的巨魚怪呈現長長的綠色身軀。（圖／民眾提供）

時至近日，又有民眾空拍時發現在張嘴吞九蛙的巨大魚頭後方，由樹林和綠草沿著潭岸構成一條長長綠帶，看起來就像是巨魚的身體；而在九蛙所處的水域，水面下竟赫然出現另一個巨大的魚頭，也朝著相同方向張著大嘴，頭上也有清晰的魚眼，就像與原本的巨魚爭食九蛙一般，令人驚嘆。

▲日月潭空拍出現雙魚搶蛙奇景。（圖／民眾提供）

根據水利署防災資訊網監測資料，日月潭水庫蓄水量日前稍有下降，15日當天跌破9成來到87.49%，至今日回升至96.07%；水庫主管單位台電表示，原因是供應下游二期稻作農用水，而九蛙疊像處於凸岸地形，其盡頭又設有弧形觀景台，水位略降導致潭底地形較為清晰可見，民眾空拍時才會呈現魚頭、魚身，以及「雙魚搶吞九蛙」的奇景。