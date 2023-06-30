南投平林國小團隊獲索尼創意科學大賞季軍　暑假於北高兩地展出

▲南投縣平林國小團隊以日月潭旅遊設施為發想，創作玩具而獲得第11屆「索尼創意科學大賞」季軍。（圖／台灣索尼股份有限公司提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

第11屆「索尼創意科學大賞」以「玩具好『家』在」為主題，邀請全台國小3至6年級學生，以家鄉特色為發想，結合科學和創意、費時半年打造出獨一無二的玩具，最後由來自桃園市義興國小四年級團隊以《一起來趣桃 – 破解埤塘機「蜜」》作品勇奪年度冠軍，南投平林國小團隊則以《日月旅行新三項》作品獲選季軍。

台灣索尼公司表示，為鼓勵小朋友自然而然親近科學、激發對學習的好奇心和興趣，以「創意玩具DIY」為主題舉辦「索尼創意科學大賞」，每年設定不同的趣味題目邀請國小小朋友免費參加，今年度賽事評審團由來自科學及創意發想等專業領域評審，以及Sony Taiwan工程師代表共同擔任，以多元開放的角度審閱團隊作品。

本屆賽事最終入選20強的團隊來自台灣11縣市，分別用自己最喜歡或當地最具代表的特色進行創作：除了桃園義興國小團隊奪冠，台中市大同國小和西屯國小共同組隊，以大甲媽祖繞境為題打造《搶救媽祖大作戰》，利用鑽轎腳和搶轎等概念，帶大家認識台灣全民偶像大甲媽祖，勇奪亞軍；南投平林國小的「天氣女孩」團隊，以日月潭旅遊設施為發想打造《日月旅行新三項》，帶玩家遊歷日月潭美景而獲選季軍。

此外， 嘉義市林森國小團隊透過KANO棒球歷史和阿里山結合所創作《嘉義好好玩之升起吧！日出！》，以及高雄市漢民國小團隊發想自高雄旗津砲台歷史的《旗砲戰船對抗賽》，分別獲得第11屆優選；今年評審更額外增設「最佳文化體驗獎」特別獎，鼓勵彰化縣團隊以當地獨有海牛文化所創作的鄉土特色玩具《海牛傳奇》。

台灣索尼表示，第11屆Top 20創意科學玩具成果展將於7月20至23日在台北科教館，及8月3至6日在高雄科工館展出，現場更有創意科學近距離互動，活動全程免費，邀請大小朋友一起用獲獎的鄉土特色玩具「暢遊」台灣。