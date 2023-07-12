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南投竹山打造環狀自行車道　立委蔡培慧盼台21線成檸檬桉大道

▲南投縣長許淑華主持竹山下坪自行車道第三期工程說明會。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣長許淑華主持竹山下坪自行車道第三期工程說明會。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府沿著竹山鎮街仔尾溪旁興建總長約3公里的自行車道，縣長許淑華表示，今年除第二期改善工程將完工，也編列2500萬元經費進行第三期改善工程，未來可望透過自行車道塑造旅遊新路線，整合休閒與地方產業特色，增加竹山鎮周邊活動空間及遊憩性，並減少旅遊產生的碳排量，打造自行車漫遊小鎮、輕旅行的旅遊新型態。

縣府5日在竹山下坪活動中心辦理「竹山下坪自行車道系統整合及改善第三期工程」地方說明會，許淑華親自主持，由工程顧問公司簡報說明工程規劃及相關期程，並聽取地方民眾的意見和想法；包括縣議員蔡孟娥、吳瑞芳、陳玉鈴、竹山鎮長陳東睦、下坪里里長余志嘉等多位地方民代，及下坪社區發展協會鄉親約30位民眾參加。

▲南投縣長許淑華主持竹山下坪自行車道第三期工程說明會，立委蔡培慧也爭取在台21線日月潭往水里段沿線種植檸檬桉，提升道路交通品質。（圖／南投縣政府、蔡培慧服務團隊提供）

縣府觀光處指出，下坪自行車道改善工程分為三期規劃施作：已於111年完成第一期經費700萬元工程，起點位於下坪路既有景觀涼亭，沿街尾圳東側河堤由南往北設置630公尺、寬度3公尺；預計今年底會完成第二期經費500萬元工程，起點位於下坪吊橋西側南端既有自行車道，沿街尾圳西側河堤200公尺。

為建構完整的下坪自行車路網，將進行第三期工程規劃案：沿街尾圳兩側河堤新增550公尺之自行車道、安全欄杆、指示導覽牌、植栽綠美化及休憩平台與座椅等，並設立跨越街仔尾溪的36公尺長鋼構橋，串聯至環島1-3南投環線自行車道、形成自行車道環狀系統，沿途自然生態豐富，結合附近台大熱帶植物園及下坪吊橋，是非常優質舒適友善的親子騎乘路線。

▲立委蔡培慧爭取在台21線日月潭往水里段沿線種植檸檬桉，提升道路交通品質。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

▲立委蔡培慧爭取在台21線日月潭往水里段沿線種植檸檬桉，提升道路交通品質。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

立委蔡培慧在6日當天則會同南投縣議員王秋淑、魚池鄉長劉啟帆，前往日月潭往水里頂崁70.3K路段會勘，由於台21線是連結埔里、魚池、水里、信義通往塔塔加的主要道路，也是全台最靠近玉山的一條省道，蔡培慧向交通部公路總局爭取在兩側道路補植檸檬桉，希望打造「檸檬桉大道」。

▲南投縣長許淑華主持竹山下坪自行車道第三期工程說明會，立委蔡培慧也爭取在台21線日月潭往水里段沿線種植檸檬桉，提升道路交通品質。（圖／南投縣政府、蔡培慧服務團隊提供）

蔡培慧表示，近年來騎自行車、開車經過日月潭水里線的遊客日益增多，而該路段先前拓寬時，兩旁就有種植檸檬桉，視覺舒服，搖下車窗就會有淡淡的檸檬香氣，而最近正逢移植季，她立即向公路總局爭取，在道路可用的零碎地補植檸檬桉，為路段增添更多綠意、增加獨特的嗅覺感受，檸檬桉樹也具有良好的保水功能，能減少水土流失，穩定在地的生態資源。

公路總局信義工務段段長廖志彬表示，台21線十幾二十年前尚未拓寬時，該路段只有兩線道，本來有種植檸檬桉，道路拓寬後植樹的面積變少，但仍有一些零碎細地可用，補植後預計沿路總數將達150棵左右，為居民與往來遊客提供更舒適的道路品質。

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關鍵字：

竹山下坪自行車道台21線日月潭水里檸檬桉

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