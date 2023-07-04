Come!BikeDay自行車系列活動日月潭開騎　加碼集鐵小鎮暢遊水里集集

▲2023「Come!BikeDay」自行車系列活動登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

一年一度的日月潭自行車盛事「Come！BikeDay」自行車系列活動於7月正式展開，日月潭國家風景區管理指出，今年還納入大受好評的「集鐵小鎮」活動，讓遊客在暢遊日月潭的同時，也能順遊水里和集集，深入探索當地的美景。

日管處表示，首先登場的是7月到10月的「玩騎日月潭」活動：在日月潭水社段、環潭和集集環鎮3條經典路線上，選定多處認證拍照的景點，參與者可自行完成與認證點合照任務後，透過Line平台完成認證，獲得專屬的日月潭玩騎證書，並可前往合作店家換取精美好禮；重頭戲水里車埕「集鐵小鎮·騎遊記」與日月潭向山「2023Come！BikeDay自行車主題日」分別在9、10月份辦理。

9月16日舉辦的「集鐵小鎮·騎遊記」部分，參加遊客可透過自行車慢活旅行、隨專業導覽解說員腳步深入探索水里和集集的美麗風景區；眾所矚目的「2023Come!BikeDay自行車主題日」將於10月14日登場，除了挑戰自行車環潭，今年還新增船騎挑戰活動：參加者將騎乘自行車環繞半個日月潭，然後搭乘接駁船返回起點，以運動樂活兼遊湖體驗不一樣的自行車樂趣，同時還有深受歡迎的兒童滑步車賽；而大小合作賽則讓大人和小孩攜手合作，共同努力取得勝利；此外，現場還有領騎導覽、闖關活動及熱鬧的市集，營造歡樂慶典氛圍，讓每位參與者都能在日月潭深刻體會樂活氛圍。

日管處長簡慶發提醒，相關活動資訊可於自行車系列活動主題網（https://www.sunmoonlake.gov.tw/Activities/Comebikeday/），或上日管處臉書粉絲頁（https://www.facebook.com/sunmoonlaketw）查詢，除了「2023Come!BikeDay自行車主題日-自行車闖關」為活動當天現場報名外，其餘活動皆自即日起開放網路報名、額滿為止。