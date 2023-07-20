快訊／國軍爆共諜案！吸收缺錢士官兵刺探軍情　扯鈴教練羈押禁見

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

國軍又爆共諜案！調查局國安站監控掌握，中華民國扯鈴聯盟常務理事、扯鈴教練魯紀賢自去年4月起即與退役士官兵接觸、拉攏、吸收，進而發展組織刺探軍事情報，違反《國家安全法》。北檢19日兵分25路展開搜索，訊問7名被告後，其中包括魯紀賢等5人遭聲押禁見；稍早法院裁定魯紀賢等5人均羈押禁見。

初步調查，魯紀賢疑似接受中共軍情單位指示，在台接觸、吸收缺錢士官兵發展組織，並藉此刺探軍事機密、蒐集軍事情報，涉犯《國家安全法》。北檢監控長達1年多，19日決定收網，兵分25路前往6個陸軍營區展開搜索，並帶回魯紀賢與退役士官兵共7人、以及現役軍士官、地下錢莊業者等11名證人，訊後裁定魯嫌等5人聲押、郭姓退役軍人20萬交保、另名退役軍人則請回。

據了解，本案緣起北部某營區輔導長發現，營內多名士官兵遭地下錢莊業者追債，進而發現借錢的士官兵均是透過退役的學長牽線介紹，且借貸的士官兵在營內行為可疑，疑似有刺探軍事祕密嫌疑，輔導長遂將情資上報，全案因此曝光。

國防部政戰局獲悉後，懷疑背後有組織操控，因此報請調查局國家安全維護工作站偵辦，監控長達1年多，昨檢方見時機成熟，發動突襲搜索，一舉將涉案的魯嫌等7人逮回。

檢方訊問後，將魯嫌等5人聲押禁見。台北地院認為，依被告供述及偵查卷內相關證據，足認被告涉犯修正前國家安全法第2條之1第1款、第5條之1第1項前段之為大陸地區發展組織罪，犯罪嫌疑重大，且所涉係屬最輕本刑為5年以上有期徒刑之重罪，有事實或相當理由足認被告有逃亡、勾串、滅證之虞，並有羈押之必要，因此裁定5人全數羈押，並禁止接見、通信。

▲扯鈴教練魯紀賢。（圖／記者劉昌松攝）