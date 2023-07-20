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用冰糖冒充冰毒想一本萬利！　陸男被逮稱「販毒判刑太重」

▲▼湖北襄陽一名涉嫌詐欺騙罪的石某，將冰糖冒充毒品販售。（圖／翻攝微博）

▲湖北襄陽涉嫌詐欺騙罪的石某，將冰糖冒充毒品販售。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

湖北襄陽東津公安於15日，成功抓獲涉嫌詐欺騙罪的石某。石某實施詐騙的方式，竟是用冰糖冒充毒品販售，他還誇張地認為，一袋冰糖才幾塊錢，這個買賣簡直是一本萬利。

據《環球網》報導，全國公安機關夏季安打擊整治行動展開以來，東津公安嚴厲打擊涉毒違法行為，通過前期大量的線索偵破案件，竟發現轄區內有人以冰糖冒充毒品販賣牟取利益。警察循線索調查後，鎖定犯罪嫌疑人石某。

經過審問後，石某曾因販售毒品被公安機關逮捕，刑滿釋放後不久，便有人聯繫他買毒品。石某想賺錢，但是有了之前的經驗，他深知販售毒品判刑之重。心存畏懼，於是想出一個古怪、危險的計畫，利用「冰糖」冒充「冰毒」。

今年4月，吸食毒品的王某聯繫石某想要購買3000元人民幣（約12000元新台幣）的毒品，石某便和同夥章某，一同用冰糖冒充冰毒，並送至交貨地點，聯繫王某前往收取毒品，事後石某分給章某1600元（約7000元新台幣）跑腿費。

經過此次交易，石某認為這個買賣可以賺大錢，因為一帶冰糖才幾塊錢，這個買賣簡直是一本萬利。5月，王某再一次以同樣的方式買取所謂的冰毒。石某被抓時，警察在其身上查獲少量疑似冰毒物品，經過司法鑑定，卻未檢測出甲基苯丙的成分。

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