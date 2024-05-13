霸佔飛機座位！奧客夫妻以為賺到　起飛前「驚見他登機」臉綠了

▲外國一對夫妻霸佔別人座位，結果反而讓飛行體驗變得更糟。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

外國一對夫妻搭飛機時，只因為想要「2人獨享3人座」，竟然厚臉皮地霸佔別人座位。他們原本以為賺到，孰料那一排的「第三名乘客」卻在起飛前一刻匆匆登機，對方不僅身材魁梧，還頻頻起身上廁所、向空服員要求食物和飲料，讓接下來14小時航程困擾無比。

一名女網友在Reddit分享多年前經歷，她與前夫是遭霸佔座位的受害者，但發現「奧客夫妻」歷經「悲慘的」14小時航班後，忍不住偷偷幸災樂禍。

根據貼文，女網友與前夫登機時「飛機幾乎坐滿了，比我們年長的另一對夫妻，卻坐在我們那一排的3人座位上」，並且拒絕坐回自己的座位。空服員苦口勸說後也很無奈，為了盡速解決問題，他們只好妥協，跟「奧客夫妻」換位置。

未料，在起飛前一刻，最後一名乘客匆匆登機，這是個身材非常魁梧的男性，他很吃力才擠入「奧客夫妻」那一排座位的靠窗位置，不僅讓空間變得格外擁擠，起飛後還不斷起身上廁所，時不時越過「奧客夫妻」，向空服員索取食物和飲料。

女網友表示，「奧客夫妻」一度反悔，希望換回原本位置，但被空服員斷然拒絕了，而她對於這個轉折和結局相當滿意。外國鄉民也紛紛留言直呼大快人心，「如果是我的話，會請他喝杯酒的」、「太讚了，我最愛看到報應馬上發生。」