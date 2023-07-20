民調／四腳督賴清德34％領先　郭台銘若參選衝擊柯文哲、侯友宜

▲最新2024總統大選民調。（圖／台灣民意基金會提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會20日公布2024總統大選最新民調，若選戰呈現四腳督局勢，民進黨參選人賴清德33.9%、民眾黨柯文哲20.5%、國民黨侯友宜18％、鴻海創辦人郭台銘15.2%。台灣民意基金會分析，若郭台銘獨立參選，短期內嚴重衝擊柯文哲與侯友宜選情，賴清德將大幅拉開與第二名柯文哲的差距。

民調詢問「2024 台灣總統大選，如果由民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民 眾黨柯文哲、及郭台銘四人競爭，您傾向支持誰？」結果發現：33.9%賴清德， 20.5%柯文哲，18%侯友宜，15.2%郭台銘，7.4%尚未能決定，4.9%沒意見、不知道、拒答。

台灣民意基金會指出，這項發現傳達了一個清楚的訊息，郭台銘若選擇獨立參選，將改變競爭結構，短期內嚴重衝擊柯文哲與侯友宜選情，但對賴清德影響不大，賴清德不但將持續獨占鰲頭，還將大幅拉開與第二名柯文哲的差距。

台灣民意基金會分析，當41.5%國人樂見郭台銘獨立參選總統的時候，卻只有15.2%會投票給他，換句話說，在樂見他參選的人中，只有 三成七是真心的，其他都是看熱鬧的。郭台銘若獨立參選，即擁有 15.2%的投票支持，代表的是近三百萬人的力量，委實不容小覷。

本次調查由台灣民意基金會教授游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析;山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是 2023 年 7 月 17-18 日兩天，對象以全國為範圍的二十歲以上成 年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)， 市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1088人，市話763人，手機325人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。

並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

