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「糯米不會瞧不起我」！滅門女婿狠殺3人卻很愛狗　精神科醫曝原因

張男抱愛犬「糯米」。（圖／陳柔瑜攝）

▲張男12日遭警方逮捕，帶回三重警分局時，他懷中仍緊抱愛犬「糯米」。（圖／CTWANT提供）

圖文 ／CTWANT

三重近日發生祖孫滅門血案，涉重嫌的二女婿張姓兇嫌遭逮，雖然他手段兇殘，卻很疼岳母的狗「糯米」，不僅待狗逃亡，被移送時手上還抱狗。對此，精神科醫師說，狗不會瞧不起加害者，可能是他的心靈慰藉。

據悉，24歲張嫌1日就殺害69歲岳母、30歲妻子，3歲繼子也不放過，他原先跟妻子起衝突，先掐死妻子，伴屍一夜後，隔天再殺害岳母和繼子，全案依殺人罪調查中。儘管手段兇殘，但張男在逃亡時帶著「糯米」和牠的用品，12日被抓時也抱著牠不放，直到晚間岳母大女兒把狗領走，雙方才分開。

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但是為何要帶狗一起逃亡？據《中時新聞網》報導，阮綜合醫院身心內科主任胡學錦說，一般像情殺等激烈報復行為，和加害者自尊受創有關，尤其越自戀的人被背叛就會無法忍受，採取激烈手段摧毀對方，如殺了對方或其至親。

胡學錦表示，「狗與人對加害者的意義是不同的」，因為狗不會瞧不起人，有些人際關係不好的人，會覺得跟狗相處較好，也沒有壓力，靠狗來安撫情緒，狗是心靈慰藉、紓壓管道。

至於外界猜測，張嫌是否塑造愛狗形象來逃死刑？胡學錦說，重大社會事件很多人都不能接受，他沒跟張嫌交談，而可不可教化不能只看表面，要交由司法精神醫學專家評估張嫌的精神狀態。

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