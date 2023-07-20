民進黨擬9月啟動不分區提名作業　提名委員「不限黨員」

▲民進黨主席賴清德將擔任提名委員會召集人。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨上周完成區域立委提名佈局，接下來將進入派系角力的「深水區」，處理不分區立委提名。黨政高層今（20日）說明，預計最晚將在9月籌組不分區立委提名委員會，屆時成員可能不限於「黨員」，並希望在10月中旬前完成提名；至於人選，他說，最重要的是廣徵各領域具代表性的人才，補充民主選舉的不足。

針對不分區立委提名時程規劃，黨政高層表示，上一屆是從10月開始進行提名作業，稍微趕了一點，因此，今年應該會提早一些，推估最晚會在9月籌組不分區立委提名委員會，循例由黨主席賴清德擔任召集人，且委員「不限於黨員」，並在10月中旬前完成提名，讓候選人有2、3個禮拜可以準備向中選會登記所需要的資料。

黨政高層表示，不分區立委名單最重要的是廣徵社會上具有代表性的人選，讓相對弱勢的領域，可以在立法院爭取權利，畢竟區域立委選舉牽涉到很多人力、物力，必須藉由不分區立委補足民主選舉過程中的不足，此外，國會議員必須在國會質詢、推動法案，所以政策論述能力也將是考量的點。

黨政高層透露，近期陸續有部分社會團體提出非正式的推薦，待不分區立委提名委員會成立後，才會進行比較正式的討論；另是否會優先考慮尚未任滿兩屆的現任不分區立委？他話沒說死僅說，這需要協調，的確有許多現任不分區立委在立法院的表現非常優秀，但是否因為這樣就保障他們，他沒辦法代替提名委員會做承諾。

此外，對於上一屆不分區立委提名名單中，納入選區重劃的民進黨立委莊瑞雄、海委會主委管碧玲兩席，今年是否也會納入，或將重新重新考量？黨政高層表示，都會一併在考量內，這不是硬性規定，但這些狀況會考量，「不是單一條件好，就一定會是不分區」。