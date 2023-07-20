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美參院通過「台美貿易倡議」　民進黨：保障台人享受經濟成果

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美國聯邦參議院19日一致同意通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」。（圖／路透社）

文／中央社

美國聯邦參議院一致同意通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，民進黨今天說，感謝美國跨黨派支持，台美21世紀貿易倡議首批協定不只降低投資、貿易及行政成本，也為台灣加入後續更高規格的區域貿易協定打下基礎。

民進黨晚間發布新聞稿表示，感謝美國國會跨黨派及行政部門的支持，台美21世紀貿易倡議是台美關係的重要里程碑，將進一步深化台美經貿關係、為台灣的經濟及產業創造更多可能。

民進黨指出，這項法案在建立台美雙方經貿往來法律基礎的同時，增加國際投資台灣信心。

民進黨說，今年，台灣不僅和美國達成首批「台美21世紀貿易倡議」簽署，也陸續與菲律賓、印度和越南簽署更新投資協定，此外，台加「投資促進及保障協議」亦啟動談判，種種的努力與成果，都讓國際社會更加看見台灣、深化與台灣的連結。

民進黨表示，誠如黨主席賴清德所言，「經濟安全即為國家安全」。在民主化後，台灣成為高科技產業的領頭羊，各地所生產的半導體促成了次世代的尖端科技。

不過，民進黨說，經濟成就帶給台灣機會，也帶來挑戰，未來將致力於鞏固台灣的供應鏈安全，並透過新貿易協定促成貿易多元化，同時支持國內創新產業、鬆綁不必要的法規，保障台灣人民可以更公平地享受經濟發展的成果。

民進黨更進一步強調，台美21世紀貿易倡議首批協定不涉及服務業的開放，也因此不會造成人員移工的移動。

民進黨指出，台美21世紀貿易倡議首批協定不只降低投資、貿易及行政成本，也為台灣加入後續更高規格的區域貿易協定打下基礎。這份貿易協定不但能夠加深台灣與美國，乃至全世界的經貿連結，更做到貿易談判中難以做到的公開透明。期盼人民能更加理解，並且進一步支持這項貿易協定，支持台灣全方位接軌國際。

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