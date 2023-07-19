▲總統蔡英文19日接見「台泰國會議員友好協會顧問團」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文19日接見「台泰國會議員友好協會顧問團」時表示，這幾年來，政府積極推動「新南向政策」，去年台灣對新南向國家的出口金額創下史上新高，達到969億美元（約3兆新台幣），在這其中，泰國是非常重要的合作對象。

蔡英文表示，感謝顧問團團長何素珍率團回國訪問，也歡迎大家回到家鄉，目前在泰國，大約有15萬名台僑以及好幾千家台商企業，台灣和泰國在經貿、觀光等方面，都有非常密切的互動，所有僑界領袖在當地都熱心投入公益，為台灣和泰國打造了更良善、友好的關係。

蔡英文指出，她十分感佩何素珍，50年來在泰國累積豐沛的人脈，也和泰國政界有良好的互動，並且獲得泰國參議院聘任為勞工及福利委員會顧問，關注勞工權益的提升及保障。

蔡英文表示，顧問團財務長郭修敏也是泰國台灣商會的榮譽總會長，在今年1月舉行的慈善路跑活動，非常成功，曼谷市長也到現場表達支持；她說，長期以來，各位先進跟泰國的各個政黨都保持聯繫，也積極促成台灣和泰國國會議員的互動，透過國會的力量，讓泰國更了解台灣。

蔡英文說，因為大家在當地的耕耘，不僅建立起台灣與泰國雙邊國會議員的溝通平台，也增進雙方的交流合作，讓台泰的友好關係不斷提升。她也提到，這幾年來，政府積極推動「新南向政策」，去年台灣對新南向國家的出口金額創下史上新高，達到969億美元，在這其中，泰國也是非常重要的合作對象。

蔡英文表示，希望能發揮台灣產業的關鍵優勢，再加上僑界朋友們在當地長期深耕的資源，協助台灣打開更廣大的國際市場，「未來，台灣會與泰國在各領域持續深化夥伴關係。這個目標，也要拜託在座訪賓跟政府一起努力，讓台灣和泰國能有更多的合作成果，讓台灣繼續走向世界」。

▼總統蔡英文19日接見「台泰國會議員友好協會顧問團」。（圖／總統府提供）

