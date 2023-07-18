訪高雄見亡夫銅像頻拭淚　安倍昭惠：會繼續為台日努力！

記者賴文萱／高雄報導

日本前首相安倍晉三去年7月8日遇刺身亡，訪台計劃中斷，安倍的遺孀安倍昭惠17日代替先生訪台，今（18）日赴高雄紅毛港保安堂，對先生的銅像獻花致意。她一抵達會場後就頻頻拭淚，上台致詞時表示，遺憾先生的訪台計畫沒辦法實現，但相信先生的靈魂今天也有一起來到這裡，今後也會和她一起為台灣日本而努力。

▲安倍昭惠替亡夫訪台！見安倍晉三銅像頻拭淚：會繼續為台日努力。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼安倍昭惠向安倍晉三銅像致意獻花。（圖／記者賴文萱攝）

安倍昭惠這次代表亡夫訪台，今也特別安排前往紅毛港保安堂，向先生的銅像獻花致意，一抵達會場後，看見現場支持的人潮及先生的銅像，就頻頻拭淚。她上台致詞時，感謝超過200位民眾前來現場支持，她說，先生身前愛著台灣，原本也已經計畫疫情後要來訪台，很可惜沒辦法實現，但相信先生的靈魂今天也有一起來到這裡。

安倍昭惠表示，對於台灣為先生豎立銅像感到驚訝又高興，很感謝台灣的大家如此感念他，透過這次訪台，她也深刻體會到台灣跟日本是相通友好的關係，雖然先生已經過世，但他的靈魂今後也會和自己一起，為台灣日本以及和平而努力。

▲▼監察院長陳菊、高雄市長陳其邁以及高雄市議會議長康裕成等人，今也陪同安倍昭惠女士參訪保安堂。（圖／記者賴文萱攝）

監察院長陳菊、高雄市長陳其邁以及高雄市議會議長康裕成等人，今也陪同安倍昭惠女士參訪保安堂。陳菊現場替安倍夫人打氣表示，如果夫人覺得哀傷，歡迎隨時回到台灣，台灣會為她加油。





▲陳其邁表示，今後也會傳承安倍晉三的精神，繼續為台日友好而努力。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁則表示，很榮幸代表高雄市民竭誠歡迎安倍夫人到訪高雄，安倍前首相對於台灣的友好跟善意，開啟台日有史以來最緊密的夥伴關係，今後也會傳承他的精神，繼續為台日友好而努力，並再次感謝安倍前首相的貢獻，強調他是台灣永遠最好的朋友。

安倍晉三去年遇刺身亡，過去與日本淵源極深的鳳山紅毛港保安堂，為感念他為台灣的付出，決定打造一座等身大的安倍晉三紀念銅像，放置於堂前廣場的紀念花園，一旁也擺放他手寫「台灣加油」雕刻的石頭相伴，希望紀念這位台灣永遠的朋友。