　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

訪高雄見亡夫銅像頻拭淚　安倍昭惠：會繼續為台日努力！

記者賴文萱／高雄報導

日本前首相安倍晉三去年7月8日遇刺身亡，訪台計劃中斷，安倍的遺孀安倍昭惠17日代替先生訪台，今（18）日赴高雄紅毛港保安堂，對先生的銅像獻花致意。她一抵達會場後就頻頻拭淚，上台致詞時表示，遺憾先生的訪台計畫沒辦法實現，但相信先生的靈魂今天也有一起來到這裡，今後也會和她一起為台灣日本而努力。

▲▼安倍昭惠替亡夫訪台！見安倍晉三銅像頻拭淚：會繼續為台日努力。（圖／記者賴文萱攝）

▲安倍昭惠替亡夫訪台！見安倍晉三銅像頻拭淚：會繼續為台日努力。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼安倍昭惠替亡夫訪台！見安倍晉三銅像頻拭淚：會繼續為台日努力。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼安倍昭惠向安倍晉三銅像致意獻花。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼安倍昭惠替亡夫訪台！見安倍晉三銅像頻拭淚：會繼續為台日努力。（圖／記者賴文萱攝）

安倍昭惠這次代表亡夫訪台，今也特別安排前往紅毛港保安堂，向先生的銅像獻花致意，一抵達會場後，看見現場支持的人潮及先生的銅像，就頻頻拭淚。她上台致詞時，感謝超過200位民眾前來現場支持，她說，先生身前愛著台灣，原本也已經計畫疫情後要來訪台，很可惜沒辦法實現，但相信先生的靈魂今天也有一起來到這裡。

安倍昭惠表示，對於台灣為先生豎立銅像感到驚訝又高興，很感謝台灣的大家如此感念他，透過這次訪台，她也深刻體會到台灣跟日本是相通友好的關係，雖然先生已經過世，但他的靈魂今後也會和自己一起，為台灣日本以及和平而努力。

▲▼安倍昭惠替亡夫訪台！見安倍晉三銅像頻拭淚：會繼續為台日努力。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼監察院長陳菊、高雄市長陳其邁以及高雄市議會議長康裕成等人，今也陪同安倍昭惠女士參訪保安堂。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼安倍昭惠替亡夫訪台！見安倍晉三銅像頻拭淚：會繼續為台日努力。（圖／記者賴文萱攝）

監察院長陳菊、高雄市長陳其邁以及高雄市議會議長康裕成等人，今也陪同安倍昭惠女士參訪保安堂。陳菊現場替安倍夫人打氣表示，如果夫人覺得哀傷，歡迎隨時回到台灣，台灣會為她加油。

▲▼安倍昭惠替亡夫訪台！見安倍晉三銅像頻拭淚：會繼續為台日努力。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁表示，今後也會傳承安倍晉三的精神，繼續為台日友好而努力。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁則表示，很榮幸代表高雄市民竭誠歡迎安倍夫人到訪高雄，安倍前首相對於台灣的友好跟善意，開啟台日有史以來最緊密的夥伴關係，今後也會傳承他的精神，繼續為台日友好而努力，並再次感謝安倍前首相的貢獻，強調他是台灣永遠最好的朋友。

安倍晉三去年遇刺身亡，過去與日本淵源極深的鳳山紅毛港保安堂，為感念他為台灣的付出，決定打造一座等身大的安倍晉三紀念銅像，放置於堂前廣場的紀念花園，一旁也擺放他手寫「台灣加油」雕刻的石頭相伴，希望紀念這位台灣永遠的朋友。

ET快訊
高雄老牌冰店害34人中毒　闆娘嘆：還想再開2、30年
獨／起底鐵路警官黑歷史！出身官二代專找正妹警查勤　本人說話了
快訊／高雄吃冰中毒人數再增　致病源疑為自製豆類
被完封！　球員吃便當遭教練狂揍
熊熊嫁43歲老公　「穿婚紗公證」現場曝光！
熊熊老公正面曝光！「我硬求的」鬆口結婚原因
快訊／夫妻吸金39億　通緝21年抓到了
士林房東「陪過夜免租金」　她2度遭侵犯崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

Kolas批「霸凌者」　王鴻薇反嗆：我可不怕妳！先把元配狀子公開

北市「重陽敬老金1500元」回來了！ 條件、領取方式一次看

李德維追問周玉蔻「性霸凌」案　陳建仁：不評論個案

觀察／藍723全代會「縮水半天」力保侯友宜　防堵換侯勢力翻盤

訪高雄見亡夫銅像頻拭淚　安倍昭惠：會繼續為台日努力！

郭台銘大咖幕僚是他們！陳文茜、楊照助拳拚空戰　獨立參選8月掀牌

國軍抗彈板「現在都在用就代表可以」　邱國正：不會草菅人命

郭台銘投書主張與對岸談判　陸委會：不瞭解中共對台政治圖謀

川普喊對台建立貿易壁壘　外交部：台美經貿是互惠的

Kolas澄清未施壓正宮！痛批王鴻薇「霸凌者」　強調真相將被釐清

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

妹子不忍嬤翻垃圾找食物　秒買麵包送她...反被暖哭

Jennie首度回應「跳舞划水」爭議！　「學習控制身體中」：讓粉絲失望了

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！　學汽笛聲出發…結果摔超慘XD

女兒看「皮卡丘哭」跟著掉淚　媽聽理由好笑又心疼：我在這

Kolas批「霸凌者」　王鴻薇反嗆：我可不怕妳！先把元配狀子公開

北市「重陽敬老金1500元」回來了！ 條件、領取方式一次看

李德維追問周玉蔻「性霸凌」案　陳建仁：不評論個案

觀察／藍723全代會「縮水半天」力保侯友宜　防堵換侯勢力翻盤

訪高雄見亡夫銅像頻拭淚　安倍昭惠：會繼續為台日努力！

郭台銘大咖幕僚是他們！陳文茜、楊照助拳拚空戰　獨立參選8月掀牌

國軍抗彈板「現在都在用就代表可以」　邱國正：不會草菅人命

郭台銘投書主張與對岸談判　陸委會：不瞭解中共對台政治圖謀

川普喊對台建立貿易壁壘　外交部：台美經貿是互惠的

Kolas澄清未施壓正宮！痛批王鴻薇「霸凌者」　強調真相將被釐清

孫沁岳「射後不理」變渣男　姚以緹親到「鹹鹹的」：有點怪！

Kolas批「霸凌者」　王鴻薇反嗆：我可不怕妳！先把元配狀子公開

超商霜淇淋只給2圈半！店員堅稱分量正常　她花49元越吃越上火

初代iPhone拍賣590萬成交　蘋果工程師放16年未拆封「漲價317倍」

19↑女性限定！韓國最新「猛男音樂劇」開賣　248元起就能看

林子閎10月生日宣布喜訊　許願跟「心愛的人」遊大阪

微軟Xbox Game Pass Core取代金會員　月費還是199元遊戲變更多

快訊／新北重陽橋下驚見男浮屍！腫脹難辨識　穿牛仔褲+T恤

徐瑋吟爆小鐘雙面人「比火山爆發嚴重」　怕蚊子叮拒絕戶外用餐

選手氣場神似謝霆鋒引熱議！　陶晶瑩：你去做了醫美？

政治熱門新聞

朱學恒YT頻道悄悄改名　準備復出？

谷辣斯爆不倫隨扈！王鴻薇偕正宮記者會突喊卡　因「壓力太大」

舉「年輕人不需要柯文哲」遭控職業學生　本人回應

Kolas澄清未施壓正宮！　痛批王鴻薇「霸凌者」

王婉諭沒罵黃國昌　柯認錯：因她一直被噓

ET專訪／柯批王婉諭罵黃國昌有夠白目

基隆立委選戰爆黑馬　無黨籍王醒之宣布參選

ET專訪／柯談藍白合：誰能代表藍？

ET專訪／柯曝月花300萬「乞丐戰法」

ET專訪／柯文哲祭4招　租屋補貼敢申請、拿得到

ET專訪／柯提金廈大橋：有問題炸掉就好

ET專訪／CPTPP入會難　柯文哲喊：加入RCEP嚇昏中國

柯爆郭來電澄清「絕沒併購」

716被嗆「小燈泡滾」　王婉諭：這些惡意有時讓我落淚，但我仍會起身

更多熱門

相關新聞

即／高雄34人吃冰食物中毒致病源曝

即／高雄34人吃冰食物中毒致病源曝

高雄市一名黃小姐12日到苓雅區一家剉冰店消費，一家11人都出現腸胃不適，嚴重還出現血便，事件被揭發後，有網友表示，小孩也因此腎衰竭住進加護病房。衛生局今(18日)公布最新統計，截至上午11點，已有34人就醫，致病源疑似為店家自製的豆類、配料；另外，衛生局上午也到製冰廠稽查，發現過濾器材沒有更換等缺失，已下令業者暫停作業直到完成改善。

高雄房市歷經「台積電三溫暖」　在地認：購屋信心被提升

高雄房市歷經「台積電三溫暖」　在地認：購屋信心被提升

高雄冰店中毒延燒！媽喊話陳其邁：孩子很痛苦

高雄冰店中毒延燒！媽喊話陳其邁：孩子很痛苦

高雄冰店中毒延燒！她爆有40人受害：孕婦不停宮縮

高雄冰店中毒延燒！她爆有40人受害：孕婦不停宮縮

即／高雄冰店23人中毒　衛生局急赴製冰廠採樣

即／高雄冰店23人中毒　衛生局急赴製冰廠採樣

關鍵字：

安倍昭惠安倍晉三陳其邁高雄紅毛港保安堂

讀者迴響

熱門新聞

快訊／熊熊突宣布：我們結婚了！

「敢告NO哥就處理妳」她PO不自殺聲明

直擊《星光4》冠軍登記結婚！

熊熊閃婚「舊愛還是最美」！

他爆台灣高爾夫球場＝賣淫聚集地！老司機1周吃2個

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

女模遭拍私密處特寫　攝影師：妳尺度大可以這樣

高雄冰店11人中毒　老闆：我自己也拉肚子

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

Ella《浪姐4》奪總冠軍！3台灣女星成團

飯店浴室放熱水　竟浮現「大量鬼掌印」

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

23人吃冰食物中毒！高雄冰店遭停業

她當翻譯30年退休！阿湯哥邀回當嘉賓「陪在我身旁就好」

更多

最夯影音

更多
玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！
雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面