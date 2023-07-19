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樹大分枝！張善政見証　國際獅子會300B3區首屆總監葉順英就職

▲張善政見証，國際獅子會300B3區首屆總監葉順英就職

▲市長張善政見証，國際獅子會300B3區首屆總監葉順英（左）就職。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會大桃園市300G2區，因分會數及會員人數眾多，經國際總會理事會核准於今年7月1起，依桃園北區和南區分為300B3區與300B 5區。其中，300B3區數千位獅友，無異議選出葉順英擔任首屆總監，19日在市長張善政見証下，於八德區來福星大飯店舉行總監就職，並帶領行政服務團隊及理監事宣誓上任。

▲張善政見証，國際獅子會300B3區首屆總監葉順英就職

300B3區首屆總監葉順英以「傳承服務、開創未來」為創區元年主題，並偕夫婿吳裕松率先捐助1,000萬建館基金，購置位於桃園區三民路三段317號3樓之3的建物為新會館。另預計於職務年度申請國際基金LCIF標準撥款，用以打造油電二用環保捐血車及設置接電處電箱約900萬造價，期推展獅子會全球志業的環境保護，減少碳排放，降低能源消耗，建立一個永續發展的綠色環保城市。

▲張善政見証，國際獅子會300B3區首屆總監葉順英就職

葉順英同時規劃於總監任內，捐贈桃園市第一台「遠距巡迴醫療車」及「血液透析機5台」約需400萬經費，車內備有最新式移動式超音波、心電圖、視力篩檢、糖尿病AI輔系統、血氧分析儀、遠距會診5G網路、視訊會診平台、系統整合等等，提供偏鄉病患更完善醫療照護，也降低慢性病病患因需到醫院就醫衍生的感染風險。

▲張善政見証，國際獅子會300B3區首屆總監葉順英就職

巡迴診療車更能透過遠距醫療視訊，即時診療，守護偏鄉民眾的醫療需求，擴大『We Serve』的服務影響力，達到有需要服務的地方就有300B 3區獅友的足跡。葉順英與夫婿吳裕松均為獅子會資深獅友，在獅子會歷練完整，頗受獅友的肯定與愛戴，夫妻二人共同經營的事業有成，秉持企業回饋責任，夫妻二人並創立「桃園市義勇刑警協會」，藉由發放破案獎金暨年節慰問金以鼓勵桃園市警方英勇投入社會治安的工作，且發放獎金無設限。

▲張善政見証，國際獅子會300B3區首屆總監葉順英就職

葉順英總監也偕同夫婿吳裕松投入「桃園市迅雷搜救協會」參與各項天災事變所需要之災害救援工作，積極協助公部門搶救任務。國際獅子會指出，原大桃園市300G2區於2004年7月1日成立，歷經19年會員人數逾5000人，分會組織和會員人數相當龐大，因此於今年7月1日開始，於桃園市13區依地理位置分為北桃園為主的300B3區(轄龜山、桃園、蘆竹、八德、大溪、大園、復興等區)及南桃園為主的300B 5區(轄中壢、平鎮、楊梅、龍潭、新屋、觀音等區)。

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