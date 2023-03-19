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竹聯仁堂的場？警破百家樂賭場　負責人荷官清一色女性

▲松山警方破獲轄內大型職業百家樂賭場。（圖／記者張君豪翻攝）

▲松山警方破獲轄內大型職業百家樂賭場。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市警局松山分局日前接獲情資：檢舉人指稱有竹聯幫仁堂成員在松山區經營百家樂職業賭場，該線索交由市警局督察室與松山分局共同偵辦；轄區警方歷經月餘監控後，確定晚間該商用地下室人群進出頻繁，研判有經營賭博場所情事，18日凌晨警方持台北地方法院核發搜索票，在松山區塔悠路、八德路口地下室查獲大型百家樂職業賭場，當場逮捕包含男女賭客、現場工作人員共16人到案，並查扣賭桌籌碼890萬餘元，賭客現金約22萬餘元。

▲松山警方破獲轄內大型職業百家樂賭場。（圖／記者張君豪翻攝）

警方18日凌晨2時45分許持搜索票，派員到松山區塔悠路地下室查獲百家樂職業賭場，場內工作人員拒絕開門配合，警方依法破門進入，當場查獲賭場負責人、櫃檯人員、荷官及賭場員工共5人，賭客11名，合計當場逮捕16人。並當場查扣抽頭籌碼8萬元、賭客現金14萬3千餘元新台幣、籌碼61萬9千餘元、賭桌籌碼890萬9千餘元、預備籌碼5353萬6千餘元等證物。

▲松山警方破獲轄內大型職業百家樂賭場。（圖／記者張君豪翻攝）

▲松山警方破獲轄內大型職業百家樂賭場，警方移送賭場負責人沈女。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，賭場負責人為沈女（53歲），她落網供稱以每月8萬租金頂下原本是商業酒吧的地下室開設職業賭場，賭客以現金兌換籌碼抽水5%方式營利，籌碼下場玩百家樂後可兌換回現金，且賭注沒有上限，現場包含荷官、櫃台人員都聘用妙齡女子，希望藉此提升賭客上門意願。

▲松山警方破獲轄內大型職業百家樂賭場。（圖／記者張君豪翻攝）

但離奇的是，該賭場工作人員均無幫派背景，警方研判是黑幫成員把開設賭場工作外包，藉此規避警方溯源清查，警方因此也懷疑賭場負責人沈女是人頭，訊後依賭博罪嫌移送賭場工作人員5人，其餘11名男女賭客依社維法裁罰9千元新台幣。

松山警方表示：為徹底根絕不法幫派金流，將持續溯源清查不法，針對轄內幫派成員投資、經營、賴以維生行業與依附處所，徹底瓦解犯罪結構，貫徹「刨根溯源、斬斷金流」執法立場。

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