168斷食法3年！她養出「2公分膽結石」崩潰　醫嘆：一堆人中





▲不少會實行168斷食法瘦身。（圖／達志／示意圖）

圖文／CTWANT

雖然許多人減肥都會推薦168斷食法，也就是把進食時間限縮在一天8小時內，剩餘16小時只喝水。但胃腸肝膽科醫師蕭敦仁也指出，一名藉由不吃早餐來實行168斷食的40歲女子，就是因為3年來長時間空腹讓膽汁無法排出，才養出2公分大的膽結石。醫師建議，健康的飲食方式為照3餐進食、有充足且含不飽和脂肪酸的好油脂，以降低膽結石風險。

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蕭敦仁醫師17日在臉書粉專發文指出，一位40歲女病患藉由168斷食法減肥，3年來成效不錯，但因為曾聽聞蕭敦仁在一次受訪時提到，「早餐不吃會增加2成膽結石風險」，女子擔心自己的膽恐出問題，「所以特地來做腹超，超音波一看，哇！有膽結石，而且2公分大，她很驚訝，怎麼會這樣？」

▲女子用168斷食法減肥，卻因此長出了2公分大的膽結石。（圖／翻攝自Facebook／蕭敦仁醫師）

對此，蕭敦仁也解釋，空腹時間長，膽汁不排出，本就會增加膽結石風險，因此「3餐都要吃，而且要有30%的油脂，最好是富含不飽和脂肪酸的好油！否則石頭會越養越大顆，到時就非開刀不可了！」

至於不斷食如何控制體重呢？蕭敦仁則建議，可以3餐都吃7分飽的方式，控制總熱量的攝取，仍可達到減重效果，「為了減肥168要深思呀！！！」

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