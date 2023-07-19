認「會再考慮」當2024決策者　郭台銘稱學習韓國瑜「苦民所苦」

▲郭台銘拜訪台北農產運銷。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

永齡基金會創辦人郭台銘金（19）日上午拜訪北市第二果菜市場，許多攤商送上水果蔬菜，郭台銘也大方購買許多蔬果，並且親自聽取攤販問題。攤商反映北農場地太熱沒冷氣，導致夏日生意不好，客人都不願意來購買蔬菜水果。聽聞這些問題，是否想在2024當決策者幫忙處理？郭台銘回應，決策者問題將來再考慮，最主要是要體察、苦民所苦，要跟前高雄市長韓國瑜一樣苦民所苦。

郭台銘今日拜訪台北農產運銷股份有限公司 ，到濱江果菜市場跟攤商互動。郭台銘到場前遲到約20分鐘，一進到市場內就開啟血拚模式。

郭台銘受訪時表示，自己進來一個鐘頭，才買這幾樣菜就滿身大汗，因此希望替農民及農產運銷公司講個話，為什麼不能裝冷氣？受惠的不只是在這賣的攤商，還有各位的家人、媽媽、朋友與女兒來買菜，都會享受到裡面空調。

郭台銘替攤商抱屈，這種地方工作10小時，對勞工也是虐待的，應該鼓勵賣場要裝冷氣，強烈呼籲政府要趕快改善這件事情，「台北市政府要改善這個事」！

是否想在2024當決策者幫忙？郭台銘回應，決策者問題將來再考慮，最主要是要體察、苦民所苦，要跟韓國瑜一樣苦民所苦，農民在大太陽底下工作，如果突然產量太多，這邊賣不出去，農產運銷與農民種什麼東西，必須要有供應鏈管理，就跟電子業一樣，電子業所有管理系統可進入到農業管理，那農產運銷一定會改進，再加用AI，就不會說穀賤傷農，該種多少該吃多少！每個家庭要吃什麼，都可以上網去訂，UBER EAT、FOODPANDA也可以，這樣就不會有滯銷跟價錢分離的事情，這絕對是對台灣很重要的。