侯友宜提政見「黨內卻湧雜音」　朱立倫斥：你們讓綠準備贏2024

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜出席716「公平正義救台灣」集會致詞時，被台下群眾狂噓比倒讚，就連黨內也有聲音認為侯致詞講不好。國民黨主席朱立倫今（19）日於中常會上表示，年輕人怒吼希望的公平正義，大家都要聽進去一起努力，誠如侯友宜提出的，好租、買得起房子、安定安全安心的過日子，但當提出這些政見的時候，卻看到黨內的、內部的一些不團結或是紛擾，這讓民進黨非常開心地繼續慶賀，準備迎接勝利。

朱立倫今日在中常會上表示，相信七年多以前，很多年輕朋友用選票投給了民進黨，是期待公平正義、期待翻轉臺灣。然而，七年多過去，現在卻看到年輕人走上街頭，面對不公不義的臺灣、面對沒有希望的未來，甚至有可能無法到職場去打拚，變成要到戰場去作戰。這麼多的年輕朋友走上街頭，民進黨卻興高采烈地穿著夾克在冷氣房當中，談「冷氣還不錯」，相信大家一定感慨良多。

朱立倫指出，年輕朋友的怒吼與對公平正義的渴望，希望所有在野的朋友都能聽進去，大家一起努力，誠如侯友宜所提出，要讓年輕朋友好租房、好買房、有好的未來，能夠安定、安全、安心的過日子。

朱立倫認為，儘管提出這些政見，但卻看到國民黨內部的一些不團結或者是紛擾，這讓民進黨非常開心的慶賀，繼續準備迎接勝利，2024如果大家能夠團結一致，什麼都可能，如果不團結、分裂了，那就什麼都不可能。

朱立倫強調，國民黨要永遠記住，大家都是團結的助力，而不是分裂的助力，要小我小一點、大我大一點，秉持這樣的決心，相信立委能夠整合在一起、總統大選能夠團結在一起，在野的力量能共同凝聚，「現在社會主流聲浪都是要下架民進黨、希望政黨輪替，讓我們共同秉持這樣的決心與目標來努力。」