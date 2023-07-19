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中藥行也可以明亮清新　張茂楠「求變」扭轉中藥產業印象

▲▼民進黨北市黨部主委張茂楠。（圖／記者陳家祥攝）

▲民進黨北市黨部主委張茂楠。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市資深議員張茂楠交棒女兒張文潔後，目前擔任民進黨台北市黨部主委；但同時，張茂楠也是台北市中藥同業公會理事長，對於中藥產業不只有想法，也深明現在產業面臨的困境，甚至以身作則要改變中藥產業的既定印象。他受訪時說，一般的藥房，生意好的不願改變經營方式、生意不好的沒有能力改變經營方式，這間店是全新的營運模式，「我願意做，我不做沒有人會去做」。

專訪這天，張茂楠選在他自己開的中藥行，地點鄰近市中心、裝潢美輪美奐，絲毫沒有傳統中藥行給人的陳舊印象。近來午後都會下場暴雨，張茂楠拎著大包小包來到店裡，訪問過程還不斷與路過民眾打招呼，一副就是服務地方多年的「里長伯」。

張茂楠說，台灣現在是高齡化，健康餘命、不健康餘命是熱門話題，也就是人在不呼吸、死亡之前的健康狀態，「不健康餘命就是人在結束生命之前需要助行器、需要輪椅、需要照護中心，這佔了很大比例」，而中醫注重調養，是預防科學的一種，「運動是為了促進健康，中藥保養跟調養，也是要促進健康」。

以往中藥行陳設老舊，「明亮」、「設計」等很難與中藥行連結在一起。張茂楠也說，不乾淨、不環保、場地昏暗，是傳統中醫給外界的印象，這樣會折損大家對中藥的信心。

▲▼民進黨北市黨部主委張茂楠。（圖／記者陳家祥攝）

「這裡賣的東西都是用養生維概念，強調確效、多元、保健、便利。」張茂楠說，過去煮一個四物湯只能放3天，現在用科技手法殺菌、包裝萃取處理，可以放30天，養生保健效果不打折又兼具便利，倒出來就可以飲用，符合現代人的生活習慣與作息。

而這間美輪美奐的中藥行，也藏著張茂楠對中藥產業的關懷與憂心。張茂楠說，擔任過議員、擔任過主委，其實很忙，「但我對中藥還是有一份責任，不只是因為我是中藥公會理事長，我不能看著中藥行業的沒落，必須要要扭轉、翻轉」。

張茂楠提到，一般的藥房，生意好的不願改變經營方式、生意不好的沒有能力改變經營方式，這間店是全新的營運模式，「我願意做，我不做沒有人會去做，願意嘗試改變，也是下了很大的賭注，一般外面的人經過看到會覺得是不是賣很貴，不會啦，酸梅湯一包15元賣起」。

「開中藥行40年，不算短的日子，很多人都說吃我們家的酸梅餅長大的。」張茂楠效說，中藥行40年來經營態樣都沒有改變，這樣行不行？不行，因為很多行業都在進步，中藥不進步不行。

▲▼民進黨北市黨部主委張茂楠。（圖／記者陳家祥攝）

張茂楠說，大家看到我們這樣的營運態樣，會覺得很新鮮。特別的是，他還特別在店裡擺了一些來自家鄉苗栗的在地產品，「我對家鄉也做些貢獻，擺一些苗栗的客家農業產品，那不是要賣錢的，所得會反饋給苗栗地方捐做急難預備金」。

張茂楠說，自己要做什麼事情都是憑著一個決心，沒有去想到後面的後果，「其實看著個店風險很高，如果民眾不接受的話是孤芳自賞，而且地段的租金也不便宜」，但他已有一點經濟基礎、可以承擔風險，如果做出一個成功的模範出來，會讓產業界對中藥行的型態有新的想法，「我需要帶頭，才有可能改變，就像711超商一樣，成功把柑仔店轉型」。

張茂楠說，現在中藥行面臨市場被嚴重分割的困境，「現在醫藥分業，看病的就到中醫診所，藥房很多是藥食兩用，又被食品分割掉一半市場，瓜分得很嚴重」；此外，敵人還包括連鎖量販店，這些據點也都可以賣中藥，「中藥行在這方面如果不急起直追，確實有困境」。

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