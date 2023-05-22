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大陸 大陸焦點 特派現場

小小藥草拉動26億營收　疫情令冬凌草「爆破式」劃入市場

▲▼ 冬凌草 。（圖／翻攝自百度百科）

▲冬凌草又名冰凌草、延命草 。（圖／翻攝自百度百科）

記者蔡儀潔／河南報導

河南作為大陸中藥材產業大省，計畫到2030年綜合產值達5000億元（人民幣，下同，約新台幣2.2兆），其中分布於太行山的小小「冬凌草」（碎米椏），成為中藥葉的「新星」，帶動當地村民收入增長。濟世藥業董事長向《東森新媒體ETtoday》透露，「去年新冠疫情解封才3天，就拉光了1個月的庫存量。預計今年營收將超過6億元（約新台幣26億元）。」

▲▼ 冬凌草,濟世藥業,河南。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲藥廠內工作的女員工。（圖／記者蔡儀潔攝）

河南省政府今年3月指出，計畫到2030年，全省中藥材種植規模達到700萬畝，全產業鏈綜合產值達到5000億元。

具有清熱解毒、消炎止痛、健胃活血之效的「冬凌草」，亦被稱為「神奇草」。不過，由於上世紀70年代才被用於臨床，因此冬凌草一開始知名度並不大。

▲▼ 冬凌草,濟世藥業,河南。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲機器製作藥丸。（圖／記者蔡儀潔攝）

濟世藥業作為冬凌草產品佔大陸市場7成的龍頭企業，董事長張康介紹，與經典名方相比，推廣冬凌草的難度確實較大，公司加大宣傳投入，例如邀請1萬名醫生參觀藥業、在央視、抖音、快手等平台宣傳，每天投放金額超10萬元（約新台幣44萬元）。

▲▼ 冬凌草,濟世藥業,河南。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲濟世藥業董事長張康。（圖／記者蔡儀潔攝）

「疫情對我們有『爆破』作用」，張康指出，廣東中山大學2022年發表一篇研究，冬凌草對新冠病毒的強力抑製作用，引發廣泛關注；去年12月至今年2月，冬凌草需求量遠超供應能力，公司不得不加班加點生產，「我們很難說翻幾倍了，就是說生產多少拉多少的。」

▲▼ 冬凌草,濟世藥業,河南。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲冬凌草相關產品。（圖／記者蔡儀潔攝）

新冠疫情3年，濟世藥業實現每年30%的增長幅度，預計今年營收將超過6億元。抓住此番「成名」機遇後，張康表示，他們計劃在今年進行冬凌草高端藥品研發，如抗癌片、抗病毒口服液等，在未來5至10年內將冬凌草打造成50億元至100億元規模的產業。

冬凌草從「山間藥草」走向完整產業鏈後，當地村民亦因此受惠。對冬凌草需求量巨大的濟世藥業，就通過與農戶合作種植模式，重點打造了克井鎮棗廟冬凌草種植基地、坡頭店留山茱萸種植基地等，帶動當地經濟增長。

據張康介紹，種植一畝地的小麥收益大約在1300元至1500元，而種植一畝地的冬凌草收益可達2500至3000元，增長了2至3倍，拉高逾6000戶農戶家庭收入。

據悉，冬凌草為唇形科香茶菜屬下的一種，自然分布於太行山南部，具有清熱解毒、消炎止痛、健胃活血之效。除此之外，冬凌草可在綠化荒山、防風固沙、水土保持中有良好的利用價值。

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