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大陸 大陸焦點 特派現場

22歲女長「上千顆腫瘤」！像螞蟻狂咬崩潰　醫嘆：會在痛苦中死去

女子體內有千顆腫瘤。（圖／翻攝北京衛視，下同）

▲女子體內有千顆腫瘤，讓她痛苦不堪。（圖／翻攝北京衛視，下同）

圖文／CTWANT

大陸22歲女子丹丹，體內有上千顆如泡泡般的腫瘤，原來她罹患罕症「多發性神經纖維瘤症」，只要有神經的地方就有腫瘤，讓她痛苦不堪，就像被螞蟻啃咬。

據《北京衛視》報導，丹丹的身體被上千顆腫瘤困擾，就像螞蟻咬那樣難受，只能半癱跪在床上，連脖子都難動。丹丹形容，腫瘤就像是野草，也像是一個無底洞。醫師說，丹丹連肚子裡都有腫瘤，大大小小都有，「神經纖維瘤」顧名思義就是有神經的地方就會長，長得一叢叢的，丹丹來看診時，跟他說自己痛到受不了。醫師表示，如果她一直不治療，身體會慢慢惡化，最後在痛苦中死去。

醫師表示，患者全身都有腫瘤。

▲醫師表示，患者全身都有腫瘤。

貼文曝光後，不少人紛紛留言「神經纖維瘤病患者組織在這裡」、「天啊這還有救沒？太可怕了」、「身上有牛奶咖啡斑一定要注意，去醫院篩查神經纖維瘤。這個也會遺傳的」。而丹丹本人也在留言區說，「感謝大家的關注，希望好心人伸出援手幫我度過難關！」

據了解，多發性神經纖維瘤症分為第1型與第2型，第2型屬中樞神經型，罹患第1型的9成病友，皮膚會出現咖啡牛奶斑，隨著年紀增長會變多，一般人的牛奶斑只會出現在曬太陽部位，而神經纖維瘤病友會出現在腋下或鼠蹊部。看影片點我。

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