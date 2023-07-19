　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

車上偷放錄音筆錄到妻與小王鹹濕對話　綠帽夫挨告結果曝

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲男子為了蒐證老婆有外遇，在她車上偷裝錄音筆被告。（示意圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄蔡姓男子因為懷疑葉姓妻子在外「有小王」，因此在葉妻的車上偷放錄音筆，蔡男錄到兩人鹹濕對話後，拿來當證據向法院提告損害配偶權官司，法院判葉妻應賠償30萬元；不過，葉妻也不甘示弱，反告蔡男違反通訊監察法，法院審理後判蔡男徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年，繳交公庫6萬元。

判決指出，蔡男和葉女結婚後，蔡男懷疑妻子在外「有小王」，常常開車外出幽會，甚至幫小王送餐點，也會熱線不斷，2020年8月間，蔡男發現妻子和小王在公園約會摟腰、相擁，氣得向妻子質問，妻子也坦承有外遇，並簽下切結書承諾不再犯。

不過，蔡男還是心生懷疑，於是在葉妻的車上偷放錄音筆，也會偷偷跟蹤妻子，果然沒多久又發現妻子和小王繼續「偷來暗去」，還錄到兩人「你還沒洗澡，等我幹嘛，我幫你洗，不就等於我承認我很亂」、「喔不行，我會被壓扁，那個屁股真的夠大的」、「我怎樣難搞，你就搞好搞的啊」、「我去你房間看你睡啊，為什麼不行」、「為什麼你要，怎樣，你性慾很強是不是」、「所以你喜歡上我……你沒有喜歡我幹嘛一直找我，除非你只想要打炮而已，你就承認啊」等鹹濕對話。

蔡男氣得拿錄音內容提告侵害配偶權損害賠償，一審法院判葉妻應賠償30萬元，不過，葉妻也立刻反擊，反告蔡男違反通訊保障及監察法，檢察官偵查後起訴。

法院審理時，蔡男坦承有放錄音筆偷錄音，法官考量他受老婆外遇的刺激，為求民事訴訟舉證成功，侵害老婆通訊隱私及自由，實可非難，且犯後坦承犯行，態度尚可，因此依違法監察他人通訊處有期徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年，向公庫支付6萬元，並接受法治教育1場次，可上訴。

ET快訊
老婆涉賄選！　議員被判當選無效
大谷翔平成史上第1人！　改寫91年紀錄
陳耀訓蛋黃酥秒殺！　網路出現黃牛價「最高2300元」
快訊／陳紫渝認愛了！「跟涂先生正交往中」
張震嶽罕見放閃！　十指緊扣「漂亮老婆」現身
桃園獨臂獼猴死亡！　圍捕過程曝光
NONO涉性侵黑道介入？　網揭「自導自演」1疑點
LIVE／最美里長開房直擊！新歡正面曝　NONO傳離婚經紀人
叛逃北韓　美軍長相曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

理髮師偷錢...還對女同事下藥「神秘液體」　辯：想看效果如何

老婆選鄉代「千元買2票」省開支！　嘉縣議員陳文忠被判當選無效

1個月撈千萬！「KG博弈集團」14人被逮　警追藏鏡人

2警趴在路中「底盤挖呀挖」！手拿罐罐求小貓快出來　暖心畫面曝

欠500萬遭強押毆打嗆斷手腳　南投暴力討債集團8嫌落網

高雄林園火警「黑煙狂竄天際」在地人驚問：怎麼了　搶救畫面曝

吸金41億入獄！「台灣巴菲特」找管理員當傳令　操控獄友騙4千萬

鄰居叔叔是狼！5歲女童私密處遭摸　上小學寫聯絡簿揭發

稱趙少康「拋妻棄子」遭求償千萬　周玉蔻找證人卻出包

桃園獨臂獼猴遭圍捕意外死亡　鎮定劑過量？今送驗釐清死因

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

身障者坐輪椅卡坑洞慘摔　網怒：月球表面還比較平

高雄童吃冰中毒痛苦打滾　媽爆40人受害孕婦狂宮縮

103歲阿祖睡醒突忘曾孫　他露無奈臉→搞笑鬥嘴

敢告NO哥就處理 小紅老師發不自殺聲明｜20230718 ET午間新聞

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

理髮師偷錢...還對女同事下藥「神秘液體」　辯：想看效果如何

老婆選鄉代「千元買2票」省開支！　嘉縣議員陳文忠被判當選無效

1個月撈千萬！「KG博弈集團」14人被逮　警追藏鏡人

2警趴在路中「底盤挖呀挖」！手拿罐罐求小貓快出來　暖心畫面曝

欠500萬遭強押毆打嗆斷手腳　南投暴力討債集團8嫌落網

高雄林園火警「黑煙狂竄天際」在地人驚問：怎麼了　搶救畫面曝

吸金41億入獄！「台灣巴菲特」找管理員當傳令　操控獄友騙4千萬

鄰居叔叔是狼！5歲女童私密處遭摸　上小學寫聯絡簿揭發

稱趙少康「拋妻棄子」遭求償千萬　周玉蔻找證人卻出包

桃園獨臂獼猴遭圍捕意外死亡　鎮定劑過量？今送驗釐清死因

投資健康不後悔　屏東警員健身中心7／19正式啟用

館長直播狂罵舉牌小女生　吳欣岱：中華文化噁心的一點表露無疑

話題女王嚴淑明回來了！　只穿內衣「火辣洩透視雙球」近照曝光

69歲聽障小黃駕駛撞死人　4個月前剛體檢合格！公總：肇因是未停讓

28歲國際超模出國驚傳「過海關遭拘捕」！行李藏大麻　經紀人急發聲

理髮師偷錢...還對女同事下藥「神秘液體」　辯：想看效果如何

老婆選鄉代「千元買2票」省開支！　嘉縣議員陳文忠被判當選無效

免排隊爽吃7大美食！捷絲旅8月升級早餐內容　喜來登、雲朗送88禮

15歲少女遭朋友性侵放火　全裸扔鐵軌上「一大塊皮膚掉落」身亡

伊萊克斯推1.9公斤輕量濕拖吸塵器　「拖地布免手洗」重點是外型很美

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

社會熱門新聞

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

28歲新婚人妻走斑馬線被撞亡　里長痛哭罵髒話

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

魏德聖資產被查封！　郭台強因1張本票翻臉

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死

28歲女遭計程車撞亡！網紅怒：罰60萬也沒用

桃園獨臂獼猴死了！打1cc鎮定劑急救無效

2月嬰猝死「血液尿裡全是毒」4毒蟲下場曝

司法黃牛削議員1395萬　為保職被慘騙

八寶冰照曝　他吃完這碗「大便都綠色」

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

擁吻竟成永別！新婚8月妻走斑馬線被撞死

超跑將軍涉家暴性侵單親媽　竟還收買鄰居監視恐嚇

更多熱門

相關新聞

玩交友軟體被抓包！夫「嗆1句」喊要隱私

玩交友軟體被抓包！夫「嗆1句」喊要隱私

可以接受另一半玩交友軟體嗎？一名網友發文直呼，「為什麼已經結婚的男性，會玩交友軟體？」老婆明明說過無法接受，卻還是照樣使用，且只要被發現，就會惱羞成怒，說自己需要隱私，「真的不懂，為什麼這世上有這麼多沒有道德觀的已婚男女！」貼文曝光後，引發討論。

4歲孩沒見過爸　妻收老公親密照心痛離婚

4歲孩沒見過爸　妻收老公親密照心痛離婚

人夫爽啪小三免賠！法官喊「愛情只能給不能要」

人夫爽啪小三免賠！法官喊「愛情只能給不能要」

表妹拍謎片「破尺度戲碼」　媽氣到中風住院

表妹拍謎片「破尺度戲碼」　媽氣到中風住院

夫妻出遊約小三一起！她半夜見「交纏而眠」氣瘋

夫妻出遊約小三一起！她半夜見「交纏而眠」氣瘋

關鍵字：

小王老公偷錄音打官司正宮反擊也贏了

讀者迴響

熱門新聞

最美里長陳紫渝爆熱戀「直擊開房壯男2hrs」！

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

NONO涉性侵爆和朱海君「已經離婚」！　經紀人態度洩端倪

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

Joeman新片「上傳3分鐘就被黃標」

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

「最美里長」密戀帥員警半年！

最美里長陳紫渝戀愛了！永和「超壯帥警」正面曝光

妹子沒穿內褲下樓拿外送　男友轟：離譜

全台今明防大雷雨！　杜蘇芮將成颱最新路徑曝

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

最美里長陳紫渝「超壯新歡身份曝光」！

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

一番賞剩8格卻有6張籤　情侶包套後氣炸

更多

最夯影音

更多
黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？
擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面