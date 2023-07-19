車上偷放錄音筆錄到妻與小王鹹濕對話　綠帽夫挨告結果曝

▲男子為了蒐證老婆有外遇，在她車上偷裝錄音筆被告。（示意圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄蔡姓男子因為懷疑葉姓妻子在外「有小王」，因此在葉妻的車上偷放錄音筆，蔡男錄到兩人鹹濕對話後，拿來當證據向法院提告損害配偶權官司，法院判葉妻應賠償30萬元；不過，葉妻也不甘示弱，反告蔡男違反通訊監察法，法院審理後判蔡男徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年，繳交公庫6萬元。

判決指出，蔡男和葉女結婚後，蔡男懷疑妻子在外「有小王」，常常開車外出幽會，甚至幫小王送餐點，也會熱線不斷，2020年8月間，蔡男發現妻子和小王在公園約會摟腰、相擁，氣得向妻子質問，妻子也坦承有外遇，並簽下切結書承諾不再犯。

不過，蔡男還是心生懷疑，於是在葉妻的車上偷放錄音筆，也會偷偷跟蹤妻子，果然沒多久又發現妻子和小王繼續「偷來暗去」，還錄到兩人「你還沒洗澡，等我幹嘛，我幫你洗，不就等於我承認我很亂」、「喔不行，我會被壓扁，那個屁股真的夠大的」、「我怎樣難搞，你就搞好搞的啊」、「我去你房間看你睡啊，為什麼不行」、「為什麼你要，怎樣，你性慾很強是不是」、「所以你喜歡上我……你沒有喜歡我幹嘛一直找我，除非你只想要打炮而已，你就承認啊」等鹹濕對話。

蔡男氣得拿錄音內容提告侵害配偶權損害賠償，一審法院判葉妻應賠償30萬元，不過，葉妻也立刻反擊，反告蔡男違反通訊保障及監察法，檢察官偵查後起訴。

法院審理時，蔡男坦承有放錄音筆偷錄音，法官考量他受老婆外遇的刺激，為求民事訴訟舉證成功，侵害老婆通訊隱私及自由，實可非難，且犯後坦承犯行，態度尚可，因此依違法監察他人通訊處有期徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年，向公庫支付6萬元，並接受法治教育1場次，可上訴。