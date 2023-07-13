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社會 社會焦點 保障人權

夫妻出遊約小三一起！半夜見老公爬上她床「交纏而眠」　正宮氣瘋

▲▼通姦,劈腿,偷吃,小三,外遇（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

▲夫妻出遊人夫竟約小三一起，正宮半夜起床見一幕氣壞。（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名人妻在與丈夫婚後約4年期間，被丈夫當作提款機，害得她信用破產，另外，丈夫甚至還在兩人出遊時，約出小三「3人同房」，她半夜起床見到丈夫爬上另一張床，抱著小三共眠氣壞，丈夫甚至說出要小三替她坐月子，令她完全無法接受，決定提出離婚訴訟，法院日前判決出爐。

人妻主張，她與丈夫年紀相差21歲，於2018年9月間結婚，婚後才知道丈夫經濟基礎並不好，許多費用都要由她支出，雖然丈夫嘴上都說會還她錢，但事實卻不是如此，丈夫也曾說過願意離婚，但卻遲遲不肯辦理登記。

人妻表示，擔任租賃車司機的丈夫時常對她大小聲、不給她好臉色看，聲稱外出工作載客，卻好幾天後才回家，疑似與其他女子出去，面對詢問還罵她疑神疑鬼。

人妻回憶，有次出遊丈夫竟另外約來一名女子小花（化名），聲稱訂不到2間房，因此晚上要「3人同房」，她半夜起來上廁所時驚見，丈夫竟爬到另外一張床上，與小花「抱在一起睡」，她氣得與丈夫大吵一架，還差點被丈夫毆打。之後她懷孕，丈夫更稱「孩子生下來後，由小花幫妳坐月子、當保母、照顧小孩」，讓她完全無法接受。

人妻表示，她到超商工作，每月薪資要幫丈夫繳房租、車貸、當舖借款利息，丈夫還假藉她的名義到處借錢，當她無法負荷時，還會遭到丈夫責罵，並要求她向家人、朋友借錢。她2022年7月間因確診新冠隔離，雙方未再同住，分居後也沒有往來，決定提起離婚訴訟。

人夫在開庭時並未現身，法院勘驗各項事證發現，人夫曾與其他女子搞曖昧，互稱「老公」、「老婆」，討論要買的內衣褲款式，生活開銷多由妻子信用卡借款或向他人借錢，雖然承諾會還，卻沒有履行，害得妻子信用破產，與人妻的主張大致相同，判准離婚。

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