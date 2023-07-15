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表妹拍謎片「破尺度戲碼」　媽氣到中風住院！他卻急問1件事

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲表妹拍謎片，有破尺度的戲碼。 （示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉維榛／綜合報導

「表妹跑去拍片了...」一名男網友透露，阿姨單親養育表妹長大，最大希望就是看著女兒嫁好老公，殊不知原PO聽聞表妹當AV女優，阿姨為此氣到中風住院，讓原PO心疼不已。文章曝光後，底下網友熱議，「先不論女優這個職業好不好，（表妹）突然的大轉變是不是受了什麼創傷？」

一名男網友在Dcard表示，表妹從小就立志要找好男人當老公，原本不懂得打扮的她，靠穿搭化妝後，漸漸開始有男人緣，個性也大轉變，「上衣低胸到幾乎要露點也不在乎！」

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直到近日，原PO意外得知表妹跑去拍謎片，「全裸不打碼真槍實彈的」甚至有多P戲碼，讓原PO感到非常震驚。本以為表妹想賺錢，但原PO進一步打聽，「片酬也就幾萬元而已，也談不上能賺什麽錢，她媽因為這事氣到中風住院。」

原PO也無奈透露，表妹爸爸早逝，靠阿姨獨自一人拉拔長大，也期望孩子能嫁個好歸宿，結果表妹堅持入AV一行，阿姨傷心難過之下氣到中風，讓原PO心疼不已，更感慨「表妹一心想找個好男人當老公，真的有好男人會娶回家嗎？」

底下網友熱議，「她有她的生活方式，至於有沒有好男人能接受，應該要分開討論」、「先不論拍A片到底是好還是不好，我想問的是你有付出任何實質上的金錢援助或是幫忙照顧你阿姨、表妹改善這些情況嗎」、「除非AV這個產業消失，不然，有需求就會不斷的有男男女女去拍」、「如果不是創作文，我只能說乾你Ｘ事」、「先不論女優這個職業好不好，突然的大轉變是不是受了什麼創傷？你不要只關心他媽媽，也該關心表妹吧」。

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