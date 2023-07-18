玩交友軟體被抓包！夫「嗆1句」喊要隱私　她愣：已婚還用是對的？

▲能接受另一半用交友軟體？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

可以接受另一半玩交友軟體嗎？一名網友發文直呼，「為什麼已經結婚的男性，會玩交友軟體？」老婆明明說過無法接受，卻還是照樣使用，且只要被發現，就會惱羞成怒，說自己需要隱私，「真的不懂，為什麼這世上有這麼多沒有道德觀的已婚男女！」貼文曝光後，引發討論。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文，劈頭就問「為什麼已經結婚的男性，會玩交友軟體？」老婆已經說過無法接受，結果男方還是繼續用，且每次與異性對話，字字句句都很曖昧。不只如此，男方只要被抓包，就會惱羞成怒，說「我就是故意的」、「就是想看你會不會看我手機」。

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接著，男方還會說自己需要隱私，怎麼可以看他的手機？對此，原PO也不禁直呼，已婚還玩交友軟體是對的嗎？跟異性曖昧聊天是對的？約異性吃飯是對的？開車去外縣市接送異性是對的？不敢告訴聊天對象自己已婚是對的？

▲原PO直呼，已婚還玩交友軟體是對的嗎？（示意圖／記者周亭瑋攝）

原PO坦言，「曾經給過100%的信任，也不會看手機，但就是一次不經意，發現在網路上約X」，信任才會瓦解，這樣的生活真的過得很累，而她也不懂，「為什麼這世上有這麼多沒有道德觀的已婚男女！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「都明著在你眼前偷吃了，你問那麼多問題，怎麼不就問自己一個問題：這種男生為什麼還要」、「已經很明確就是故意的，能溝通的話就不會這樣了」、「其實那些都是藉口」、「為何不離婚」、「你永遠沒法改變別人，只能改變自己，比如停止再愛這個人，比如離婚」。