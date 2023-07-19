國中妹暑輔「穿這件」被主任約談　媽媽看了也不挺！兩派吵翻了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

現在天氣越來越炎熱，許多人的穿著變得清涼。但一名國中女學生抱怨，最近穿無袖背心去上課，卻被學務主任約談，說不要再穿無袖來學校，否則會讓一些男學生有不良心思，讓她聽了很難過。但她和媽媽說這件事情，對方也支持主任的說法，讓她好奇「真的是我穿著不當嗎？」

一名網友在Dcard發文表示，最近國二妹妹開始暑期輔導，學校同意讓學生穿著便服到校。不過妹妹卻傳訊息抱怨，說早上掃地的時候，學務主任來回看了她好幾次，之後早自習時就把她叫到辦公室約談。主任提醒，「我知道現在很熱，但你可不可以不要穿無袖來學校？」因為擔心穿著過於暴露，會導致有些男同學有不良心思，要求下次穿正常的衣服來上課。

[廣告]請繼續往下閱讀...

妹妹當下不知道怎麼回，只能低著頭不讓眼淚掉下來，回家隨即將此事告訴媽媽，不過對方也說，「如果主任叫我不要穿就不要再穿了，他覺得不妥自然有他的理由，你就聽話一點。」讓她不解想問，「真的是我穿著不當嗎？為什麼檢討我，而不是檢討那些心思不正的人？」

原PO看到訊息內容後感到相當生氣，因為妹妹穿的是普通的無袖背心，沒有露肚子和腰部，只能看到手臂，「是能聯想什麼？」因此好奇發問，究竟是她和妹妹太敏感還是主任的問題？

▲原PO妹妹穿無袖背心去學校。穿搭圖為示意圖。（圖／翻攝自Dcard）



文章曝光後，不少人紛紛回應「有錯的是會有不良心思的同學，還有什麼都沒發生卻因此而將你妹叫去約談的老師」、「有錯的是心思不正的人，但面對一群猴子，弱女子如我會選擇低調」、「主任也管太多，他自己會有遐想是他的問題吧，而且他那種心態才噁心」、「我覺得主任敘述不太優，應該說什麼場合穿什麼衣服才對，穿拖鞋或邋遢上課我也覺得不優，就跟內褲泳衣的問題一樣，都是場合問題」。

但也有網友支持主任的觀點，「以學校角度來看，今天他讓你穿無袖上衣，明天就有寬肩背心，後天就有細肩bra top，愛漂亮的學生會找遍藉口鑽漏洞，躁動沒禮貌的猴子有可能以此攻擊，學校下的很多規定，都只是為了方便管理」、「支持老師一票，國中這種大家普遍還沒有思辯能力的階段不要穿太露比較好」、「支持主任欸，雖然被看跟意淫之類的是別人的錯，但是自己如果被這樣還是會蠻傷心跟噁心，甚至有陰影、生病，所以應該要學會保護自己」。