　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她點午餐遇1慘況！外送員冷回「賠你20塊啊」　同行見細節：太誇張

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲外送送到時，袋子破了一個大洞。（圖／翻攝自Dcard）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人會利用外送平台點美食，但看到這情景還敢吃嗎？一名女網友最近點了一份外送，結果送到時紙袋破了一個大洞，且可樂也只剩半杯。結果她當場反應，外送員還不以為意說「不然賠20塊」，讓她當場傻眼，好奇如果是其他人碰到這情況會怎麼辦？文章曝光後掀起討論，但多數人都認為飲料的狀態不對勁。

原PO在Dcard發文表示，最近用外送平台點了一份麥當勞當作午餐，結果等餐點送到時，發現紙袋破了一個大洞，糖醋醬和番茄醬直接掉了出來，仔細看飲料也只剩下一半。她當下隨即和外送員反應，結果對方只說「不然我賠你20塊」，之後她找客服也都沒有人回應，處理了一陣子才終於拿到退費，可是只退了39元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然當下有點擔心衛生問題，但因為餐點不便宜，所以最後她還是乖乖吃下肚，同時好奇，如果是其他人碰到這個情況，會怎麼處理？她也感嘆，「我覺得我以後多在家裡囤糧好了」。

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲飲料只剩半杯。（圖／翻攝自Dcard）

不少人看到後同樣傻眼，「笑瘋，這破壞程度也太傻眼了」、「20塊也太靠北」、「好誇張，阿姨是在半路跌倒了嗎」、「我之前收到有稍微爆開的手搖，外送員直接跟我說去系統按一下回報就可以免單」、「妳還把飲料喝掉了，我比較難以置信」、「封條被撕掉的飲料就不要喝了，誰知道外送途中發生了什麼故事」。

其中飲料只剩半杯，讓許多人覺得不對勁，猜測「飲料條被撕掉、飲料變少…滿有可能是外送員喝掉的」、「飲料封條就是為了怕外送員偷喝才設計的，那條貼紙不會那麼容易斷，如果已經破損真的不要喝」、「兼差外送員路過，麥當勞的紙袋很爛可以理解，我上次送到只是從保溫箱拉出來就整個爆掉，但是飲料剩半杯就難以解釋，就算溢出至少也還有八分滿」、「身為一個兼職熊貓，這太誇張了，紙袋封條本來就不牢，但不可能這樣斷」。

ET快訊
68萬台YTR「過世」有預兆？　網揭過去影片：一直在暗示
地下道滅頂早有預兆！駕駛「逆向狂按喇叭」要眾人快逃
獨／飛韓班機大delay！　正妹卡桃機7hrs氣炸：一天行程
公車滅頂「司機遺體找到了」　妻悲痛：便當再也吃不到了
雨彈再轟2天！熱帶低壓估周三生成　恐「增強成颱風」亂周末
快訊／下班小心！暴雨警戒「國家警報又響了」
牙醫偷吃牙助！　月給11萬生活費+名車豪宅

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明年健保總額成長率上限4.7％！薛瑞元掛保證「保費不漲」

本土登革熱延燒！薛瑞元點名「台南進入關鍵期」　擬親自南下指揮

物理奧林匹亞競賽　台灣奪3金2銀「國際排名第5」

科技老總斜槓餐飲慘賠千萬　自嘲「瘋子」撐過疫情再出發

「4生肖」鹹魚大翻身！未來45天超狂運勢曝　TOP1名利雙收

快訊／下班小心！暴雨警戒「國家警報又響了」　18縣市豪大雨特報

超夯貓爪抓不用錢！LINE「5款免費貼圖」限時下載

聆賞電影中的古典樂　奇美音樂節17早鳥開賣

雨彈再轟2天！熱帶低壓估周三生成　「可能增強成颱風」亂周末

她點午餐遇1慘況！外送員冷回「賠你20塊啊」　同行見細節：太誇張

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

楊丞琳助陣妙莎.鄧典飆《帶我走》　重現《不良笑花》「蔣小花」XD

舒華COVER雨琦「我是中國的張薇」　胸口冒痘...她不認：成熟膠原蛋白

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

木木來探班惹！萌樣大家全融化　《全明星》選手比賽緊張...KID暖：我扛！

明年健保總額成長率上限4.7％！薛瑞元掛保證「保費不漲」

本土登革熱延燒！薛瑞元點名「台南進入關鍵期」　擬親自南下指揮

物理奧林匹亞競賽　台灣奪3金2銀「國際排名第5」

科技老總斜槓餐飲慘賠千萬　自嘲「瘋子」撐過疫情再出發

「4生肖」鹹魚大翻身！未來45天超狂運勢曝　TOP1名利雙收

快訊／下班小心！暴雨警戒「國家警報又響了」　18縣市豪大雨特報

超夯貓爪抓不用錢！LINE「5款免費貼圖」限時下載

聆賞電影中的古典樂　奇美音樂節17早鳥開賣

雨彈再轟2天！熱帶低壓估周三生成　「可能增強成颱風」亂周末

她點午餐遇1慘況！外送員冷回「賠你20塊啊」　同行見細節：太誇張

壽險業受升息所苦！　上半年初年度保費收入年減16.4%

花蓮天文旅遊再出擊！豐濱部落賞星品咖啡　7／18開放報名

陳奕迅鍾情點名「台灣1小吃」！　為了它拒絕汽車贊助

缺工荒！商總盼擴大引進移工　籲勞動部啟動「服務業專章」

對峙12小時！桃園男持霰彈槍脅迫女友復合　法院裁定羈押

明年健保總額成長率上限4.7％！薛瑞元掛保證「保費不漲」

林思宇踩Havaianas涼拖讓腳變美　自曝擇偶先觀察對方腳趾

蔡英文讚「冷氣不錯」挨批　綠營嘆：惡意扭曲不誠實

超炫！丁寧必殺絕技「下蹲式發球」　政大桌球交流變粉絲大會

2023亞馬遜Prime Day　48小時售出超過3.75億件商品創新高

白柴剃成西瓜頭...照鏡崩潰 拉長音尖叫：浩呆你是誰

生活熱門新聞

雨彈開轟！10縣市「大雨特報」

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

好命女「7種手面相」大公開！

「颱風窩」來了！　路徑超一致

《木曜4》何時跌落神壇？鐵粉曝關鍵：全因「他」

泰利估今轉中颱　恐有新颱侵台機率曝

王小姐也去參加716遊行！曬V領辣照：現場人很多

黃國昌716遊行喊「綠媒該被唾棄」　美女主播遭圍剿！

LINE好友達上限！他崩潰：刪也沒用

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

早餐9地雷一次看！營養師曝選擇方式

716遊行苦站3小時！他中肯曝3現象：幾乎都年輕男生

單親媽養2兒　繳不出房租遭趕！幼子：又要睡公園嗎

《木曜》團隊又1關鍵人物離職　心聲惹哭粉絲

更多熱門

相關新聞

寄喜帖給麥當勞　準新人驚喜收到雞塊花束

寄喜帖給麥當勞　準新人驚喜收到雞塊花束

新加坡一對情侶約會時經常到連鎖速食店用餐，隨著兩人準備結婚，他們突發奇想把喜帖寄給麥當勞。沒想到麥當勞真的回覆，送上「雞塊花束」給予這對新人祝福。

被爆違建！首家拾汣茶屋撐4個月確定搬了

被爆違建！首家拾汣茶屋撐4個月確定搬了

同事訂飲料漏掉她　一票不挺：你更不會做人

同事訂飲料漏掉她　一票不挺：你更不會做人

速食店免費送堡不限量只有5天

速食店免費送堡不限量只有5天

神人喊「麥當勞499元吃到飽」！PTT炸鍋了

神人喊「麥當勞499元吃到飽」！PTT炸鍋了

關鍵字：

外送麥當勞賠錢飲料半杯

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

網紅控廖峻「連千毅大哥出手了」！重話警告：難以收拾

屏東廟壇宮主虐死親兒　判刑14年半定讞

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！

爸爸身分證中2碼免費爽吃王品龍蝦

快訊／國1清晨事故　成立緊急應變小組

27歲女遭割草機輾過　屍塊四散慘死

17歲小弟山澗抓到7隻螃蟹！一查竟是地球新物種

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

米砂罕曝黑髮照！網：完全變個人

雨彈開轟！10縣市「大雨特報」

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

經濟部加碼發錢！最多領5000元　「申請條件」一次看

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

更多

最夯影音

更多
趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～
陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面