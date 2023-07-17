她點午餐遇1慘況！外送員冷回「賠你20塊啊」　同行見細節：太誇張

▲外送送到時，袋子破了一個大洞。（圖／翻攝自Dcard）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人會利用外送平台點美食，但看到這情景還敢吃嗎？一名女網友最近點了一份外送，結果送到時紙袋破了一個大洞，且可樂也只剩半杯。結果她當場反應，外送員還不以為意說「不然賠20塊」，讓她當場傻眼，好奇如果是其他人碰到這情況會怎麼辦？文章曝光後掀起討論，但多數人都認為飲料的狀態不對勁。

原PO在Dcard發文表示，最近用外送平台點了一份麥當勞當作午餐，結果等餐點送到時，發現紙袋破了一個大洞，糖醋醬和番茄醬直接掉了出來，仔細看飲料也只剩下一半。她當下隨即和外送員反應，結果對方只說「不然我賠你20塊」，之後她找客服也都沒有人回應，處理了一陣子才終於拿到退費，可是只退了39元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然當下有點擔心衛生問題，但因為餐點不便宜，所以最後她還是乖乖吃下肚，同時好奇，如果是其他人碰到這個情況，會怎麼處理？她也感嘆，「我覺得我以後多在家裡囤糧好了」。

▲飲料只剩半杯。（圖／翻攝自Dcard）



不少人看到後同樣傻眼，「笑瘋，這破壞程度也太傻眼了」、「20塊也太靠北」、「好誇張，阿姨是在半路跌倒了嗎」、「我之前收到有稍微爆開的手搖，外送員直接跟我說去系統按一下回報就可以免單」、「妳還把飲料喝掉了，我比較難以置信」、「封條被撕掉的飲料就不要喝了，誰知道外送途中發生了什麼故事」。

其中飲料只剩半杯，讓許多人覺得不對勁，猜測「飲料條被撕掉、飲料變少…滿有可能是外送員喝掉的」、「飲料封條就是為了怕外送員偷喝才設計的，那條貼紙不會那麼容易斷，如果已經破損真的不要喝」、「兼差外送員路過，麥當勞的紙袋很爛可以理解，我上次送到只是從保溫箱拉出來就整個爆掉，但是飲料剩半杯就難以解釋，就算溢出至少也還有八分滿」、「身為一個兼職熊貓，這太誇張了，紙袋封條本來就不牢，但不可能這樣斷」。