天坑修復！南京西路今午提早通車　蔣萬安：謝謝辛苦的團隊

▲台北市南京西路日前出現天坑。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市大同區南京西路、貴德街口8日深夜路面出現天坑，原預計21日全面開放，在努力搶修下，提前今（19日）午通車。台北市長蔣萬安表示，今天一早他準備了早餐前往施工地點，謝謝辛苦的團隊，這次的事件也展現台北隊的合作默契、效率與行動力，辛苦同仁了。

蔣萬安提到，為盡快解決天坑，從前進指揮所設立的第一天起，市府動員進駐318人次，施工廠商共342人次，出動挖土機、抽水馬達、工程車等196車次的機具車輛。這兩週天氣非常炎熱，施工團隊頂著烈陽作業，很辛苦也很不容易。

蔣萬安說，這次搶修過程中也剛好遇上7月12日的大稻埕煙火節，當時施工團隊不眠不休24小時搶修，為的就是把民眾用路影響降至最小，他在通車前買了早餐給團隊，遇到路過附近的住戶，對於市府的努力，大家也用力按讚。

蔣萬安表示，謝謝辛苦的團隊，提早兩天修繕好市民安心返家的路，也謝謝同仁展現台北隊的合作默契、效率與行動力，不僅確保周邊建物安全，還以最快的速度恢復通車。

不過，針對天坑一事，因出現後原初步檢驗管線均無破裂狀況，卻在灌漿回填復舊又再度出現新漏水點，且坍塌範圍擴大。監察委員林國明對於究竟造成此處塌陷之原因及是否單純因地下管線破損所致深表關切，已申請自動調查。